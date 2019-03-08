芭蕾舞界的奧斯卡陣容！五月閃耀台北國家戲劇院

2019-03-08 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



繼去年度在臺中國家歌劇院帶來「世界芭蕾舞星饗宴」深受好評，一直致力推廣芭蕾舞藝術的法國高級珠寶暨腕表世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年將再度與黑潮藝術（Art Wave）攜手，於2019年5月4日及5月5日假國家戲劇院，呈現「第十三屆國際芭蕾舞星在台北」，演出將集結12位來自全球的首席芭蕾舞星，帶來12齣世界級知名經典舞碼。

今年參與演出的舞星宛如奧斯卡典禮陣仗的群星盛會，包括英國皇家芭蕾舞團Marianela Nuñez、波修瓦大劇院Vladislav Lantratov、丹麥皇家芭蕾舞團Ida Praetorius以及Andreas Kaas、荷蘭國家芭蕾舞團Daniel Camargo，馬林斯基劇院Igor Kolb….等。精彩而多元的舞碼包括多齣台灣、甚至亞洲首演的舞作，例如由Ida Praetorius以及Andreas Kaas帶來的Kermesse In Bruges、灰姑娘、Firebreather、及由Drew Jacoby帶來的Tué與Untitled，風格多元。其中Ida Praetorius以及Andreas Kaas擔綱的《Rubies》是由紐約市芭蕾舞團著名編舞兼共同創始人喬治巴蘭欽（George Balanchine）以梵克雅寶珠寶為靈感創作的知名舞碼之一，來自期1967年創作《珠寶》（Jewels）的三段式芭蕾舞劇，透過史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）的音樂向瑰麗紅寶石致敬。