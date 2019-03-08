芭蕾舞界的奧斯卡陣容！五月閃耀台北國家戲劇院
繼去年度在臺中國家歌劇院帶來「世界芭蕾舞星饗宴」深受好評，一直致力推廣芭蕾舞藝術的法國高級珠寶暨腕表世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年將再度與黑潮藝術（Art Wave）攜手，於2019年5月4日及5月5日假國家戲劇院，呈現「第十三屆國際芭蕾舞星在台北」，演出將集結12位來自全球的首席芭蕾舞星，帶來12齣世界級知名經典舞碼。
今年參與演出的舞星宛如奧斯卡典禮陣仗的群星盛會，包括英國皇家芭蕾舞團Marianela Nuñez、波修瓦大劇院Vladislav Lantratov、丹麥皇家芭蕾舞團Ida Praetorius以及Andreas Kaas、荷蘭國家芭蕾舞團Daniel Camargo，馬林斯基劇院Igor Kolb….等。精彩而多元的舞碼包括多齣台灣、甚至亞洲首演的舞作，例如由Ida Praetorius以及Andreas Kaas帶來的Kermesse In Bruges、灰姑娘、Firebreather、及由Drew Jacoby帶來的Tué與Untitled，風格多元。其中Ida Praetorius以及Andreas Kaas擔綱的《Rubies》是由紐約市芭蕾舞團著名編舞兼共同創始人喬治巴蘭欽（George Balanchine）以梵克雅寶珠寶為靈感創作的知名舞碼之一，來自期1967年創作《珠寶》（Jewels）的三段式芭蕾舞劇，透過史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）的音樂向瑰麗紅寶石致敬。
除了在世界各地持續贊助芭蕾舞藝術的演出、創作以芭蕾舞為題材的珠寶，梵克雅寶也和法國非營利組織Fedora建立長期合作，贊助法國Fedora芭蕾大獎（Fedora – Van Cleef & Arpels Prize for Ballet），意在培育及提拔世界芭蕾頂尖舞者及潛力新秀進而推廣延續芭蕾舞蹈的藝術。
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