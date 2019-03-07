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大陸政協委員驚人提案：把海底隧道建到台灣去 震懾台獨

女性同行送肉盤！首間乾式熟成牛越式火鍋　滿額抽龍蝦

2019-03-07 21:48聯合報 記者陳睿中╱即時報導

由中保集團所打造的火鍋品牌「粉享喫鍋」，主打越式風味火鍋及各式越南風味小吃，自3月正式開幕。店內不僅供應有日本A5和牛、西班牙伊比利豬等食材，還有各種中平價鍋物可供選擇。3月期間為慶祝開幕，還有集點、抽獎等活動，有機會獲得美國胸腹肉肥牛、加勒比海龍蝦等食材。

粉享喫鍋首家店座落新北市板橋，餐廳內外以越南燈籠、斗笠妝點，充滿越式風情。店內的湯底包括有越式牛肉湯、麻辣藥膳湯、昆布湯不同選擇。其中越式牛肉湯看似清澈，其實是以牛大骨、牛肉為基底，加入洋蔥、紅蘿蔔、肉桂、草果、丁香、八角、白胡椒粒等香料熬煮六小時而成，滋味鮮甜。另外不同於傳統火鍋店，粉享喫鍋也有提供越式河粉、越式米粉等主食變化。

針對擔任主角的肉品，粉享喫鍋首創乾式熟成牛肉越式火鍋的吃法，可選擇乾式熟成28日的美國牛肋眼部位入鍋涮煮，每鍋600元。另也有日本A5和牛、美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、紐西蘭羊肩捲等多樣肉品選擇。若是雙人吃鍋，也有兩棲海陸雙人鴛鴦鍋、叢林牛豬雙人鴛鴦鍋的組合，售價分別為598、498元。四人份的「特戰鐵帽四人鍋」，則特別使用越南傳統火鍋鍋具，更具地方特色。除了越式鍋物之外，店內亦供應越南生春捲、越南炸春捲、是拉差蝦仁炒飯等越式餐食，甚至還有越南咖啡、羅望果酸子汁等饒富特色的越式飲品。

為慶祝開幕，即日起至3月31日期間，消費滿百即可累積點數，累積滿額即可兌換美國胸腹肉肥牛等肉盤；每週五消費滿500元即可抽獎，有機會獲得價值800元的加勒比海龍蝦。另配合婦女節，至3月24日期間，與女性同行，消費特戰鐵帽鍋，即可免費加贈美國牛胸腹肉、進口梅花豬、鮮切無骨雞腿肉一盤（三擇一）。

特戰鐵帽四人鍋，則特別使用越南傳統火鍋鍋具，每套1200元。圖／中保集團提供
特戰鐵帽四人鍋，則特別使用越南傳統火鍋鍋具，每套1200元。圖／中保集團提供
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除了鍋物，店內還提供越南生春捲等料理。圖／中保集團提供
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粉享喫鍋首創使用乾式熟成28日美國牛的越式火鍋吃法。圖／中保集團提供
粉享喫鍋首創使用乾式熟成28日美國牛的越式火鍋吃法。圖／中保集團提供
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兩棲海陸雙人鴛鴦鍋，每套598元。圖／中保集團提供
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越南火鍋
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