38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券
近年來女力當道，用溫柔力量撐起一片天的女性們，38婦女節別忘記也要為自己暖心加油！超市業者紛推優惠，趕快揪媽媽、女兒、女朋友、女同事相約來場午後的小約會。
全聯福利中心
●3╱8~10只要是女性朋友，前往全聯部分門市購買OFF COFFEE熱美式，即享買1送1優惠。
●3╱8當天只要到全台818家有Häagen-Dazss冰箱的門市購買Häagen-Dazss(457ml~473ml) 限定口味：草莓╱淇淋巧酥╱巧克力╱抹茶╱黃桃優格╱蘭姆葡萄(原價288~306元)任一個，可享199元的促銷優惠，各店限量供應，售完為止。
頂好超市
●3╱8~13推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品最高可折抵至100元。此外，單筆消費滿200元即可加購kotex靠得住純白體驗Super超吸洞衛生棉，特價38元，現省61元。
●林口仁愛店3╱8開幕，推出三重優惠：
優惠一：3╱8~20，凡單筆消費滿300元即送30元抵用券。
優惠二：3╱8早上8點30分到林口仁愛店，前100名可獲得100元早客有禮券。
優惠三：3╱8~10，單筆消費滿399元，即送驚喜福袋乙個，每日限量100名。
留言