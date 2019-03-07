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38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12聯合報 記者何雅玲╱即時報導

38婦女節全聯推指定口味哈根達斯促銷價199元。圖╱全聯福利中心
38婦女節全聯推指定口味哈根達斯促銷價199元。圖╱全聯福利中心
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近年來女力當道，用溫柔力量撐起一片天的女性們，38婦女節別忘記也要為自己暖心加油！超市業者紛推優惠，趕快揪媽媽、女兒、女朋友、女同事相約來場午後的小約會。

全聯福利中心

●3╱8~10只要是女性朋友，前往全聯部分門市購買OFF COFFEE熱美式，即享買1送1優惠。

●3╱8當天只要到全台818家有Häagen-Dazss冰箱的門市購買Häagen-Dazss(457ml~473ml) 限定口味：草莓╱淇淋巧酥╱巧克力╱抹茶╱黃桃優格╱蘭姆葡萄(原價288~306元)任一個，可享199元的促銷優惠，各店限量供應，售完為止。

頂好超市

●3╱8~13推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品最高可折抵至100元。此外，單筆消費滿200元即可加購kotex靠得住純白體驗Super超吸洞衛生棉，特價38元，現省61元。

林口仁愛店3╱8開幕，推出三重優惠：

優惠一：3╱8~20，凡單筆消費滿300元即送30元抵用券。

優惠二：3╱8早上8點30分到林口仁愛店，前100名可獲得100元早客有禮券。

優惠三：3╱8~10，單筆消費滿399元，即送驚喜福袋乙個，每日限量100名。

林口福袋雞精
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