劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽

2019-03-07 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI歡慶Peekaboo包款上市10周年，於台北101舉辦紀念特展，首度展出由劉嘉玲、公仔教父劉建文（Michael Lau）所設計的包款之外，並精選10款2014年來與各界知名人士合作設計的Peekaboo Project手袋，開幕前晚邀請劉嘉玲、邱澤、賈靜雯、柯佳嬿、孟耿如、陳庭妮、許光漢等參與開幕盛會。

劉嘉玲身穿奢華的皮草外套、春夏刺繡洋裝，拎著鱷魚皮拼接Peekaboo Minu現身，完全是巨星的氣場；邱澤則是帶著參加派對的好心情，來見見曾經一起拍過戲的朋友們；剛從米蘭時裝周回來的賈靜雯，贊同包包是女人的第二生命，她自己也有一款黑色經典Peekaboo；正在台南拍戲的柯佳嬿對於可以來參加時尚活動超開心，購物慾大爆發；陳庭妮表示她穿了大地色系出席，她笑說這滿足了「種菜女神」賦歸花蓮的渴望，很有都市叢林的美，她最近叛逆魂都發作在頭髮，希望可以再持續剪短，穿搭的部分她笑說「身體裡的仙姑還沒fu到」。

而首度展出的2個包款中，劉嘉玲以花卉作為包款主視覺設計，她表示每一個人從出生到離世、甚或生病的時候，都離不開花，因此以拈花微笑的美麗心境打造包款；Michael Lau認為包款就是女生的玩具，因此用架上陳列的玩具為概念，打造Peekaboo、小配件和其外的PVC包裝。Peekaboo是在2008所發表的2009春夏時裝首度亮相，歷年來已是經典包款之一，取其「躲貓貓」的文意，包身可隨意敞開提拎，因此內外撞色、異材質的對比設計也是標誌性特色，2013年小巧迷你的Peekaboo Mini問世、2018推出適合亞洲女性尺寸的27公分大小Essentially等，逐年都有嶄新設計。

Peekaboo Project則是2014年於英國開始的全球性慈善活動，2015年之後擴及日、韓、北京等城市，本次在101購物中心展出的10款作品包括模特兒卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、建築師 Zaha Hadid、歌手愛黛兒（Adele）與女星楊穎Angelababy以及蔡依林等人的創意慈善作品，每一只包款都有背後的設計故事，在經典設計中融入人文情感的溫暖。

因應Peekaboo的10周年特展，FENDI台北101旗艦店推出3款獨家手袋，分別是黑色手工刺繡款Peekaboo XS、白色與紅色珍稀尼羅鱷魚皮Peekaboo，全台限量各1只。此外，FENDI也將在展期最後4天的3/26至3/29日，舉辦MTO專屬訂製活動，由羅馬遠道而來的5位工匠為貴賓訂製專屬Peekaboo，採預約制，詳情可店洽。

日期：3月8日（五）至3月29日（五）