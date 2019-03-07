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38優惠╱網購女力夯品1折起、搭指定卡滿額送2萬刷卡金

2019-03-07 19:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

3月8日國際婦女節，近年在網購平台的推動之下，已成為農曆年後的第一波電商購物節，女王節、女神節、女人節等各種女力至上的名稱都有，團購族的女性占比更超過9成，可見「她經濟」的確撐起一片天。今年網購38購物節最低下殺1折起，除了主打美妝香氛、服飾鞋包、鍋具、美容小家電等女性愛買品類之外，就連iPhone Xs Max、按摩機、膠囊咖啡機、SPA溫泉券等都在列，鼓勵女性用消費好好愛自己。

蝦皮購物首度推出跨國「L’Oreal超級品牌日」，邀請台灣及東南亞7國用戶同慶，蝦皮商城3大美妝旗艦店推出眾多精選商品3折起，巴黎萊雅金緻護髮精油買2送2、媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉搭配好氣色CC輕唇膏、美妝蛋特價375元、NYX Professional Makeup超持久不斷電底妝系列組合價5折起；3月8日當天媚比琳官方旗艦店更有價值千元的獨家「女力福袋」，特價499元、全台限量300組，於超級品牌日活動專區消費滿999元可參加Dyson吹風機抽獎。

PChome24h購物即日起至3月15日女力夯品下殺1折起、限時狂撒84折折價券，主打IOPE星空活顏菁粹保養組33折、iPhone Xs Max 256GB最高狂降3,501元、tokuyo溫熱指壓按摩機2,000元有找、clarisonic音波智能美顏儀現省5,023元再送蘭蔻進化緊顏組、嬌聯5大品牌全場5折起、面膜大賞任選買1送1、德國WMF德霸3鍋組5折。

udn買東西即日起至3月10日推出女神節5折起，搭配指定信用卡消費滿額最高送2萬刷卡金，透過ShopBack下單再享最高2.5％現金回饋。

momo購物網即日起至3月10日舉辦38驚奇購物節，撒出千萬個紅包，並再度搬出雙11、雙12高潮的「組隊賺回饋」活動，累積消費前10名將抽出1組最高可賺38％紅利金；3月8日晚上9點舉辦「驚奇晚會」，包括SK－II、dyson、三星、THERMOS膳魔師、生活工場等都將祭出專屬驚喜價。

淘寶天貓「38女王節」除了天貓購物津貼、專屬現金紅包、免運到台、海運限時達專區等經典玩法之外，天貓全球官方店首度推出3款限量「女王福袋」最低5折起；3月10日前與特力賣場內湖店聯手推出3.8平方公尺的女王空間限時搭活動，將電梯空間打造成書房、寵物基地、梳妝空間等主題。

Yahoo奇摩購物中心15周年慶暖慶3月8日搶先開跑，預買「爆賺儲值金」並在指定期間消費可享15%購物金回饋，每日強檔必敗好貨5折起，首推LE CREUSET鑄鐵鍋、碗盤結帳再83折，3月11日前SPA溫泉券6折起，3月12日前ALDO鞋款990元起、結帳再享88折。

蝦皮購物跨國「L’Oreal超級品牌日」，媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉加贈好氣...
蝦皮購物跨國「L’Oreal超級品牌日」，媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉加贈好氣色CC輕唇膏、美妝蛋，輸碼折扣價375元。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心推出LE CREUSET鑄鐵鍋、碗盤結帳再83折。圖／Ya...
Yahoo奇摩購物中心推出LE CREUSET鑄鐵鍋、碗盤結帳再83折。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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momo購物網與漫威影業跨界合作，打造「38驚奇購物節」。圖／momo購物網提供
momo購物網與漫威影業跨界合作，打造「38驚奇購物節」。圖／momo購物網提供
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蝦皮購物首度推出跨國「L’Oreal超級品牌日」，眾多精選商品下殺3折起。圖／蝦...
蝦皮購物首度推出跨國「L’Oreal超級品牌日」，眾多精選商品下殺3折起。圖／蝦皮購物提供
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女王天貓福袋
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