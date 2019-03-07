賈靜雯征戰米蘭時裝周 回程行李多了一皮箱

2019-03-07 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



眾星力挺FENDI Peekaboo 10周年展覽。圖／FENDI 提供 分享 facebook 獲邀出席FENDI的Peekaboo十周年展覽活動，賈靜雯以一身優雅的白色logo裙裝現身，她笑說剛從紐約和米蘭回來，不小心又多了一個嶄新的皮箱，「當然不是全部都買包包啦，但女人買東西的戰鬥力真的很強。」

她抵達米蘭時正好早上10點，商店都陸續開門她也逛得很盡興，對於包包是女人的第二生命的說法深表贊同，「今天出門前剛好整理了我的包包，有30幾個！怎麼會那麼多。」她也從包款中發現自己年輕時喜歡可愛的、少女式的顏色或款式，現在就喜歡比較經典的款式，像Peekaboo她擁有的就是黑色經典款。

因應Peekaboo的10周年特展，FENDI台北101旗艦店推出3款獨家手袋，分別是黑色手工刺繡款Peekaboo XS、白色與紅色珍稀尼羅鱷魚皮Peekaboo，全台限量各1只。此外，FENDI也將在展期最後4天的3/26至3/29日，舉辦MTO專屬訂製活動，由羅馬遠道而來的5位工匠為貴賓訂製專屬Peekaboo，採預約制，詳情可店洽。

FENDI Peekaboo 10周年展覽

日期：3月8日（五）至3月29日（五）