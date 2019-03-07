親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

失手打破周潤發的頭 男星手抖還原驚悚狀況

被努力背叛！韓劇揭發入學考試的殘酷實況

賈靜雯征戰米蘭時裝周 回程行李多了一皮箱

2019-03-07 19:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

眾星力挺FENDI Peekaboo 10周年展覽。圖／FENDI 提供
眾星力挺FENDI Peekaboo 10周年展覽。圖／FENDI 提供
分享
獲邀出席FENDI的Peekaboo十周年展覽活動，賈靜雯以一身優雅的白色logo裙裝現身，她笑說剛從紐約和米蘭回來，不小心又多了一個嶄新的皮箱，「當然不是全部都買包包啦，但女人買東西的戰鬥力真的很強。」

她抵達米蘭時正好早上10點，商店都陸續開門她也逛得很盡興，對於包包是女人的第二生命的說法深表贊同，「今天出門前剛好整理了我的包包，有30幾個！怎麼會那麼多。」她也從包款中發現自己年輕時喜歡可愛的、少女式的顏色或款式，現在就喜歡比較經典的款式，像Peekaboo她擁有的就是黑色經典款。

因應Peekaboo的10周年特展，FENDI台北101旗艦店推出3款獨家手袋，分別是黑色手工刺繡款Peekaboo XS、白色與紅色珍稀尼羅鱷魚皮Peekaboo，全台限量各1只。此外，FENDI也將在展期最後4天的3/26至3/29日，舉辦MTO專屬訂製活動，由羅馬遠道而來的5位工匠為貴賓訂製專屬Peekaboo，採預約制，詳情可店洽。

FENDI Peekaboo 10周年展覽

日期：3月8日（五）至3月29日（五）

地點：台北101購物中心4樓都會廣場

賈靜雯出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。圖／FENDI 提供
賈靜雯出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。圖／FENDI 提供
分享

FENDI台北101米蘭
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽

2019-03-07 20:03

38優惠╱網購女力夯品1折起、搭指定卡滿額送2萬刷卡金

2019-03-07 19:45

摘下夜來香放床頭給劉嘉玲 梁朝偉示愛像拍電影

2019-03-07 19:29

頂級跑鞋再進化 緩震省力還能智能分析跑步數據

2019-03-07 18:58

影／張正傑、朱陸豪、廖瓊枝大師現桃機 快閃推觀光

2019-03-07 18:51

逛街口袋名單 逛百貨又多了這些話題打卡點

2019-03-07 18:47

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3月8日開搶

2019-03-07 18:45

金屬光彩虹獨角獸 時尚網紅Irene Kim聯名鞋這裡買

2019-03-07 17:31

等周董送禮？昆凌霸氣回說「我喜歡就自己下訂」

2019-03-07 17:24

CHAUMET前進南台灣開大店 昆凌千萬珠寶上身力捧

2019-03-07 17:15

杯觥交錯 光影之間：WAGA&THE STUDIO吳季璁工作室餐宴

2019-03-07 17:00

懶人包／38女王節「網購平台限時優惠」總整理！最低下殺1折起

2019-03-07 16:53

誰說不景氣？兩地三星主廚聯手 兩天300席全搶光

2019-03-07 16:49

要時尚就要捏大腿？炎亞綸穿搭偶像居然是「他」

2019-03-07 15:52

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣

2019-03-07 15:16

百貨生存戰 改裝拚人氣

2019-03-07 14:39

百貨3月改裝潮 拉攏網軍、網美

2019-03-07 14:39

看威尼斯面具嘉年華搭限定甜點 福里安花神首推咖啡買1送1

2019-03-07 14:23

大家在同艘船上！非洲豬瘟防疫專家提建言

2019-03-07 14:18

門票420元！日本唯一「嚕嚕米主題公園」16日開幕

2019-03-07 13:55

近70％糖尿病足病變 竟是因為穿錯鞋

2019-03-07 13:53

「大家都在同艘船上」國際非洲豬瘟防疫專家提建言

2019-03-07 11:37

赴日搶黃金周來台觀光 3位大師先在機捷快閃演出

2019-03-07 11:31

志玲姐姐腰臀線超級性感 是芭比娃娃真人版嗎

2019-03-07 11:30

全台最大總統套房！270坪整層獨享 還有這些設施

2019-03-07 10:52

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46

靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16

12萬台幣Gucci米奇包 網拍1000元有找？

2019-03-07 08:39

時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42

林懷民跨界執導歌劇《托斯卡》 南部唯一在屏東

2019-03-07 07:40

東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35

新北歐料理正夯！JE Kitchen新菜整套2千有找

2019-03-06 22:30

旅歐舞者李貞葳化身網紅 邀你「不要臉」 反思自拍

2019-03-06 21:49

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18

少女們看過來 台北凱撒推「花漾食光」

2019-03-06 21:10

復甦的花朵！名師操刀evian彩繪瓶 再抽W住宿券

2019-03-06 21:09

年輕有態度！ 麥當勞「麥式」潮背心冠軍是他

2019-03-06 21:09
看更多

熱門文章

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46

強烈大陸冷氣團發威 吳德榮：今晚明晨低溫恐10度

2019-03-07 07:45

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

超坑人會計 扣日薪竟用月薪除以「工作天」

2019-03-07 15:24

石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升

2019-03-07 17:11

12萬台幣Gucci米奇包 網拍1000元有找？

2019-03-07 08:39

快搭！北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年

2019-03-07 15:45

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00

韓女星Jennie仙氣爆棚 許瑋甯爆乳黑衣應戰

2019-03-06 21:06

志玲姐姐腰臀線超級性感 是芭比娃娃真人版嗎

2019-03-07 11:30

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／煮飯遇到愛

2019-03-07 06:00

國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11

排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣

2019-03-07 15:16

擴大公幼比率 5年後擴增至3千班

2019-03-06 23:36

【心情點滴】蘇亞／珍貴的友情

2019-03-07 06:00

她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57

靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16

擴大國旅暖冬獎勵日月潭才入列 核銷與申請卻不成例

2019-03-07 08:21

就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

「全台最美車站」多良車站 3/11起關閉3個月整修

2019-03-07 14:02

司機天天外食常便秘 大腸鏡檢查切掉瘜肉就改善了

2019-03-07 09:09

油價預測搶先看！國際減產台灣下周汽油恐漲1.1元

2019-03-07 11:47

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

配合降雨 水利署加強引水儲於水庫

2019-03-07 05:57

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】李艾莉／單身。片刻

2019-03-07 06:00

影／今晨玉山積雪1公分 氣象局：今晚各地濕冷

2019-03-07 07:33

科技部攬才成效差 陳良基坦言：台灣薪水太低

2019-03-07 10:50

東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35

電動機車買氣激增 經部：補助擬再加碼且提前

2019-03-07 11:58

觀光產值大失血 錢愈賺愈少

2019-03-06 23:43

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

來台旅客破千萬觀光收入卻大減？ 他爆3大隱憂

2019-03-07 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top