摘下夜來香放床頭給劉嘉玲 梁朝偉示愛像拍電影

2019-03-07 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



許久沒來台灣的劉嘉玲，專程前來FENDI參加Peekaboo包款十周年的展前開幕活動，她說為了出席活動，前晚就抵台了但是不敢大吃，結束後要大啖台灣小吃、麻辣鍋和雞湯，在活動上她以奢華皮草搭襯刺繡洋裝、鱷魚皮Peekaboo迷你包款，巨星氣場相當迷人。

在這次展覽中，也首次展出由劉嘉玲設計的Peekaboo包款，她表示，每一個人從出生到離世、甚或生病的時候，都有人送花或是有花陪襯，花可以是多姿多采的、也可以是歸於平淡的，因此以拈花微笑的美麗心境打造包款；在構思的過程很快，但做起來相對困難，因為每一朵花、枝枒、葉子都是皮革製作的，怎麼呈現美感與立體感需要一點時間；而如果以花比喻自己，她覺得像香水百合，因為是盛放而豐富的。