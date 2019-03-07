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頂級跑鞋再進化 緩震省力還能智能分析跑步數據

2019-03-07 18:58聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

台灣這幾年吹起一股路跑運動風潮，許多人也從平時的休閒跑步，進階到長距離的專業跑者，不少運動品牌也嗅到商機，紛紛推出科技再進化的頂級跑鞋，不僅加強減震、回彈腳感，甚至還置入智能晶片，幫助跑者分析運動效能。

ASICS亞瑟士日前發表旗下最頂級的跑鞋「METARIDE」，該系列由位於日本神戶的ASICS工學研究所團隊耗時兩年研發而成，透過革命性GUIDESOLE技術，其精妙弧形鞋底推動身軀前傾，協助跑者以輕巧姿態一路向前，可令踝部關節能量損耗減少近20％，有效提升跑步效率。

此外，由FLYTEFOAM和GEL技術組合而成的雙層中底，可強化回彈力；全新鞋底提供最佳曲線弧度，減少腳踝部位的發力運動，更提供優越的抓地性能。

UNDER ARMOUR則以旗艦中底技術HOVR為核心，於今年春夏推出五款頂級中底跑鞋HOVR Infinite、HOVR Guardian、HOVR Velociti 2、HOVR Phantom SE以及HOVR Sonic 2，透過不同的科技配置，滿足不論是跑步新手、進階跑者還是專業運動員的需求。

其中像是「HOVR Infinite」搭載全掌HOVR中底科技，提升緩震、能量反饋和前傾推進三大性能，外底前掌部位由有紋理的抓地圖案打造，提供更強的抓地力和額外的緩震，另前足柔軟的網眼設計則提供輕盈及透氣性。

而HOVR跑鞋右腳中底的智能感應晶片能連結MapMyRun，讓跑者不需攜帶手機或跑表，即可完整監測步頻、步幅、配速、卡路里等跑步數據，有效分析使用者的跑步模式。

台灣菁英跑者(左起)張智銓、蘇鳳婷、陳威廷出席ASICS METARIDE發表會...
台灣菁英跑者(左起)張智銓、蘇鳳婷、陳威廷出席ASICS METARIDE發表會。圖／亞瑟士提供
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體育主播李逸涵平時也愛跑步，HOVR Sonic 2有助提升跑步時的靈活性。圖／...
體育主播李逸涵平時也愛跑步，HOVR Sonic 2有助提升跑步時的靈活性。圖／UNDER ARMOUR提供
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ASICS METARIDE，售價7,580元。圖／亞瑟士提供
ASICS METARIDE，售價7,580元。圖／亞瑟士提供
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緩震款跑鞋「HOVR Infinite」提供頂級腳感，售價4,380元。圖／UN...
緩震款跑鞋「HOVR Infinite」提供頂級腳感，售價4,380元。圖／UNDER ARMOUR提供
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