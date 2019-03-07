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影／張正傑 朱陸豪 廖瓊枝3位大師桃機快閃拓展觀光

2019-03-07 18:51聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

京劇大師朱陸豪、大提琴家張正傑、歌仔戲大師廖瓊枝等3人，7日聯袂搭機赴日推展台灣觀光，登機前特別在桃園機場長榮航空班機的候機室快閃表演，讓同機的旅客提前享受一段藝術饗宴。

由觀光局及台灣觀光協會共同推動的推動台灣觀光行程，邀請到在京劇中扮演「美猴王」著名的朱陸豪大師，大提琴家張正傑，以及高齡85歲的歌仔戲國寶廖瓊枝老師，7日一起搭乘長榮航空公司班機前往日本大阪，在日本當地用表演藝術的方式宣傳台灣文化特色，帶給日本民眾耳目一新的台灣印象。

大提琴家張正傑在快閃演出前指出，這次到日本要展現的是台灣文化中最具台灣特色的歌仔戲，另外還有中華文化裡面的京劇、崑曲或是美猴王等，台灣是非常多元而具有創意的文化。京劇的美猴王與歌仔戲不是與傳統的南胡等樂器演出，而是結合大提琴或鋼琴，這個是從來沒有過的，希望藉此讓日本人感受到，台灣的文化加上台灣的創意。

張正傑表示，美猴王的演出是搭配音樂家德布西的「大提琴奏鳴曲」演出，作品內容原是描述一個小丑撲摘月亮，我覺得說這個小丑為什麼不能換成美猴王演出；至於廖瓊枝老師最有名的就是王寶川的「哭調仔」，今天也會在機場演出一小段，因為相當適合機場離別的心情，還有空城計等戲曲，讓大家來感受一下從未有過的機場快閃。

首次參加快閃演出的廖瓊枝老師認為，當初接獲邀請時，一開始還以為快閃就是要「先跑一跑再演出」，還擔心自己跟的上嗎，後來在張老師的解說下，才了解快閃演出的方式，可以跟兩位老師共同演出，也讓自己覺得很有意義。

廖瓊枝說，這次要在日本演出台灣本土戲劇文化的歌仔戲，並透過「王寶釧」及「身騎白馬」等戲曲段子的演出，或是用同一首歌詞，展現歌仔戲中喜、怒、愛、樂等唱腔的分別，讓日本人也可以欣賞台灣戲曲文化之美。

朱陸豪強調，這樣的結合其實非常困難，因為自己根本聽不懂古典樂，可是透過張老師的合作講解後，把張老師要傳達對月亮的愛意，透過美猴王來表現，而且把中國文化與西方的音樂相互結合，這是非常特別的演出，也是張老師的創意，世界上從沒有做過的。

朱陸豪指出，與張正傑的合作已經多年，更去過維也納、香港等地演出，節目受到很多民眾的歡迎，尤其國內很多小朋友，雖然可能聽不懂古典樂，但他們就是喜歡這個段子，我們用京劇結合大提琴，演唱霸王別姬、空城計，也讓東西方的古典文化相互結合。

京劇大師朱陸豪、大提琴家張正傑（右）、歌仔戲大師廖瓊枝（左）等3人，7日聯袂搭機...
京劇大師朱陸豪、大提琴家張正傑（右）、歌仔戲大師廖瓊枝（左）等3人，7日聯袂搭機赴日推展台灣觀光，登機前特別在桃園機場長榮航空班機的候機室快閃表演，讓同機的旅客提前享受一段藝術饗宴。記者陳嘉寧／攝影
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京劇大師朱陸豪（左起）、大提琴家張正傑、歌仔戲大師廖瓊枝等3人，7日聯袂搭機赴日...
京劇大師朱陸豪（左起）、大提琴家張正傑、歌仔戲大師廖瓊枝等3人，7日聯袂搭機赴日推展台灣觀光，登機前特別在桃園機場長榮航空班機的候機室快閃表演，讓同機的旅客提前享受一段藝術饗宴。記者陳嘉寧／攝影
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京劇大師朱陸豪（左）、大提琴家張正傑（左二）、歌仔戲大師廖瓊枝等3人，7日聯袂搭...
京劇大師朱陸豪（左）、大提琴家張正傑（左二）、歌仔戲大師廖瓊枝等3人，7日聯袂搭機赴日推展台灣觀光，登機前特別在桃園機場長榮航空班機的候機室快閃表演，讓同機的旅客提前享受一段藝術饗宴。記者陳嘉寧／攝影
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快閃歌仔戲京劇
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