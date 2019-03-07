逛街口袋名單 逛百貨又多了這些話題打卡點

2019-03-07 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



「人氣歌謠三明治」，3月13日前在台北統一時代B2推出快閃櫃。圖／摘自統一時代粉絲團 分享 facebook

消費者對百貨商場新鮮感的需求愈來愈高，百貨更要變得好玩又善變，3月是百貨上半年的改裝季，各大百貨紛紛改裝推出新櫃吸引消費者，讓商場耳目一新。以下整理3月後陸續引進的百貨新櫃，以及近期主題活動，計畫周末可以去哪玩樂吧。

●統一時代百貨台北店

統一時代百貨B2美食街陸續有美食新櫃加入，像是可頌人氣店「八月堂」、人氣伴手禮「青鳥旅行」、韓式料理「韓食拌樂bi bim」台北首店等。另外，「餃子の王將」台北首店、日本百年親子丼老店「雞三和」將於4月陸續登場。

期間限定快閃美食，則有連續三年奪下東京米其林指南推薦的Due Italian，由主廚石塚和生聯手台灣綠洲餐飲集團，共同打造全新混血拉麵品牌Bellissimo，5月12日前在台北統一時代百貨展開期間限定店。風靡韓國的「人氣歌謠三明治」，3月13日前在統一時代B2推出快閃櫃，現做三明治每天限量販售1,500個。

5樓的中性休閒全新櫃裝開幕，網羅包括AIGLE、TRAVELER、HILLTOP、山也行等戶外品牌，全面推出開幕限定8折起優惠。

●新光三越台北南西店

新光三越台北南西店推出櫻花季，3月31日前，在三館1樓推出台灣限定「迪士尼櫻花季期間限定店」，由米奇、米妮、小熊維尼與小豬為主角，推出一系列櫻花季限定商品，不只好買，現場還有櫻花季拍照專區，讓消費者留下春日繽紛記憶。

另外，南西店一館、三館也特別佈置櫻花大道，3月8日至3月10日只要與一、三館櫻花樹合照，拍照上傳至個人社群平台並#南西櫻花季，憑上傳畫面，即可至三館贈品處兌換「乾燥花束」，每天限量30份。

●新光三越台北信義店、台中中港店

在新光三越台北信義店、台中中港店都有據點的Caffé Florian福里安花神，3月9日至3月24日推出「福里安花神威尼斯面具嘉年華」，空運來台超過百只威尼斯手工面具與18世紀傳統服飾，逾100只「威尼斯手工面具展」於台北、台中分店展出。同時，期間限定推出威尼斯狂歡節點心「芙利多拉與天使之翼」，以及「嘉年華面具套餐」，3月15日起至3月24日，還有福里安花神「首度」推出外帶咖啡買一送一優惠。

●京站時尚廣場

京站推出10年來最大規模春季改裝，B1、2樓的女鞋區、飾品區，以及B3美食廣場，陸續導入超過30家新櫃。為滿足網路世代購物需求，獨家引進網路人氣品牌「Snatch」進駐B1飾品區，女鞋區也集結全台18家知名品牌，帶動服裝與女鞋的連帶效應。

針對38國際婦女節，3月8日晚間八點將於京站1F大門口前舉辦「最好的每個我」主題講座，邀請90後知名作家張西，分享女生在生命中各種角色的過程，並如何在生活的每一天好好愛自己、聆聽自己的聲音。

即日起至3月17日，Q卡卡友享全館單筆滿2,500元扣Q點25點現抵250元，1F珠寶名品、2F設計師進口女裝、3F家電單筆滿6,000元扣Q點60點現抵600元。Q卡友單筆消費滿1,299元憑京發票可兌換限量時尚環保袋。

●Global Mall

Global Mall新北中和店即日起至3月31日推出首席香水特賣、3月8日至3月15日推出開架美妝美髮品牌聯合特賣 。包括Chloe、Burberry、Prada、Anna sui、Bvlgari、Gucci等共近20個品牌200支香水優惠4折起。開架美妝美髮品牌聯合特賣總計精選超過百項商品，像是Bioré卸妝系列、美髮保養、Taiwan Yes面膜等，優惠3折起。