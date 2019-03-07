金屬光彩虹獨角獸 時尚網紅Irene Kim聯名鞋這裡買

2019-03-07 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



紅遍全球時尚界的韓國部落客Irene Kim，個人穿搭魅力深受年輕世代歡迎，獨具特色的聯名再添一樁！2019年春夏她以自創品牌IRENE IS GOOD LABEL，與義大利高端球鞋品牌JOSHUAS獨家合作系列，推出以以鮮豔金屬光澤配色和IRENE IS GOOD LABEL品牌經典獨角獸圖案為靈感的設計，以JOSHUAS備受歡迎的ZENITH鞋款為基礎，打造獨角獸、紫色、綠色共3款聯名作，由台灣複合品牌店ARTIFACTS獨家限量引進，3月7日起全台7家分店與日本、香港同步販售。她本人更於百忙之中抽空來台，為自己親身參與設計的鞋款做絕佳的穿搭示範。

每次現身髮色就變一次的Irene Kim今天稍微「樸素」了一點，她笑說剛好碰到彩虹頭髮需要保養的「休息時段」。去年6月創立自己品牌的Irene Kim與JASHUAS的CEO Victtorio Cordella是多年好友，去7月在電話上忽然就靈機一動開啟了合作的契機，這也是雙方第二次的合作。Irene笑說挑選顏色的過程很有趣，只是她個人想法太多，什麼都想要做。重視鞋子的她本身收藏上百雙球鞋，實際數字她笑說真的算不清，但她認為鞋子是整體穿搭最重要的一環，如果鞋子穿錯，就算全身貴重名牌，還是「out」。