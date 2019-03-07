金屬光彩虹獨角獸 時尚網紅Irene Kim聯名鞋這裡買
紅遍全球時尚界的韓國部落客Irene Kim，個人穿搭魅力深受年輕世代歡迎，獨具特色的聯名再添一樁！2019年春夏她以自創品牌IRENE IS GOOD LABEL，與義大利高端球鞋品牌JOSHUAS獨家合作系列，推出以以鮮豔金屬光澤配色和IRENE IS GOOD LABEL品牌經典獨角獸圖案為靈感的設計，以JOSHUAS備受歡迎的ZENITH鞋款為基礎，打造獨角獸、紫色、綠色共3款聯名作，由台灣複合品牌店ARTIFACTS獨家限量引進，3月7日起全台7家分店與日本、香港同步販售。她本人更於百忙之中抽空來台，為自己親身參與設計的鞋款做絕佳的穿搭示範。
每次現身髮色就變一次的Irene Kim今天稍微「樸素」了一點，她笑說剛好碰到彩虹頭髮需要保養的「休息時段」。去年6月創立自己品牌的Irene Kim與JASHUAS的CEO Victtorio Cordella是多年好友，去7月在電話上忽然就靈機一動開啟了合作的契機，這也是雙方第二次的合作。Irene笑說挑選顏色的過程很有趣，只是她個人想法太多，什麼都想要做。重視鞋子的她本身收藏上百雙球鞋，實際數字她笑說真的算不清，但她認為鞋子是整體穿搭最重要的一環，如果鞋子穿錯，就算全身貴重名牌，還是「out」。
Irene選擇了自己最鍾愛的「老爹鞋」鞋款ZENITH，雖然視覺上看起來有份量感但其實非常輕盈。這款大熱賣的鞋包括史上最年輕百萬富豪Kylie Jenner、韓星G-Dragon等都是品牌粉絲。她認為當紅的「老爹鞋」搭配性其實很高，與自己衣櫥裡面的單品都很容易組成時髦的日常穿搭，像她今天就一身80年代搖滾風的黑色漆皮短裙與皮夾克，搭起來也毫無違和，不論正裝休閒都適合，而聯名款的金屬光澤配色更為整體視覺添上一抹趣味的亮點。此次ARTIFACTS獨角獸、紫色、綠色分別限量60、20、20雙，定價14,980元。
留言