CHAUMET前進南台灣開大店 昆凌千萬珠寶上身力捧

2019-03-07 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



來自巴黎的頂級珠寶品牌CHAUMET首度進駐南台灣零售業霸主的漢神百貨本館，成為高雄以及台中以南外地區的唯一據點。身為品牌好友的「天王嫂」昆凌也特地南下支持，並搭配品牌經典的珠寶冠冕，以龐克公主的造型現身，讓現場民眾驚呼。

昆凌以黑色不對稱的小洋裝混搭了一身Insolence系列珠寶，她逛過店後覺得「麥穗紋裝飾的店景，就像置身法國一樣」，最喜歡的就是身上配戴的蝴蝶結造型戒指，有少女的感覺。因為都和小孩相處的時間久了，昆凌覺得自己有再年輕一次的感受。而面對白色情人節到來，問說是否會期待周董有所表示？她透露與先生兩人，平常就會一起逛街，而且喜歡的風格很接近，所以比較少會規劃要特別送東西，反而是看到適合對方的就下手了。若要請昆凌從CHAUMET的新品中挑選禮物贈送給周董的話，她選了Liens Evidence系列的手環，「藍色、鑲有鑽石的款式，蠻搭他的」。

CHAUMET位於高雄漢神百貨本館的全新專賣店，延續了其他據點的概念，以法國生活藝術為靈感。牆面上裝飾有麥穗圖紋，象徵了品牌過往與法國皇室的淵源，除此之外金色調的蜜蜂圖騰不經意的點綴其間，也反應了來自南法的田園風情。而CHAUMET經典的深藍色，成為專賣店外觀的主要色調。另外，各個系列作品，也都會在藍色的櫥窗內展示，飾櫃底部的浮雕裝飾亦代表了各個系列主題，如繡球花環繞主鑽、桂冠呼應著Josephine系列、充滿田園風光的小花朵與草坪為Jardins系列，繫上蝴蝶結的花束則對應到Liens系列。