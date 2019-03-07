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懶人包／38女王節「網購平台限時優惠」總整理！最低下殺1折起

2019-03-07 16:53聯合報 記者陳立儀╱即時報導

3月8日國際婦女節，近年在網購平台的推動之下，已成為農曆年後的第一波電商購物節，女王節、女神節、女人節等各種女力至上的名稱都有，團購族的女性占比更超過9成，可見「她經濟」的確撐起一片天。今年網購38購物節最低下殺1折起，除了主打美妝香氛、服飾鞋包、鍋具、美容小家電等女性愛買品類之外，就連iPhone Xs Max、按摩機、膠囊咖啡機、SPA溫泉券等都在列，鼓勵女性用消費好好愛自己，想要趁這一波撿便宜，各家網購平台重點優惠請仔細看！

●蝦皮購物

蝦皮購物首度推出跨國「L’Oreal超級品牌日」，邀請台灣及東南亞7國用戶同慶，蝦皮商城3大美妝旗艦店推出眾多精選商品3折起，巴黎萊雅金緻護髮精油買2送2、媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉搭配好氣色CC輕唇膏、美妝蛋特價375元、NYX Professional Makeup超持久不斷電底妝系列組合價5折起；3月8日當天媚比琳官方旗艦店更有價值千元的獨家「女力福袋」，特價499元、全台限量300組，於超級品牌日活動專區消費滿999元可參加Dyson吹風機抽獎。

●PChome24h購物

PChome24h購物即日起至3月15日女力夯品下殺1折起、限時狂撒84折折價券，主打IOPE星空活顏菁粹保養組33折、iPhone Xs Max 256GB最高狂降3,501元、tokuyo溫熱指壓按摩機2,000元有找、clarisonic音波智能美顏儀現省5,023元再送蘭蔻進化緊顏組、嬌聯5大品牌全場5折起、面膜大賞任選買1送1、德國WMF德霸3鍋組5折。

●udn買東西

udn買東西即日起至3月10日推出女神節5折起，搭配指定信用卡消費滿額最高送2萬刷卡金，透過ShopBack下單再享最高2.5%現金回饋。

●momo購物網

momo購物網即日起至3月10日舉辦38驚奇購物節，撒出千萬個紅包，並再度搬出雙11、雙12高潮的「組隊賺回饋」活動，累積消費前10名將抽出1組最高可賺38％紅利金；3月8日晚上9點舉辦「驚奇晚會」，包括SK－II、dyson、三星、THERMOS膳魔師、生活工場等都將祭出專屬驚喜價。

●淘寶天貓

淘寶天貓「38女王節」除了天貓購物津貼、專屬現金紅包、免運到台、海運限時達專區等經典玩法之外，天貓全球官方店首度推出3款限量「女王福袋」最低5折起；3月10日前與特力賣場內湖店聯手推出3.8平方公尺的女王空間限時搭活動，將電梯空間打造成書房、寵物基地、梳妝空間等主題。

●Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心15周年慶暖慶3月8日搶先開跑，預買「爆賺儲值金」並在指定期間消費可享15%購物金回饋，每日強檔必敗好貨5折起，首推LE CREUSET鑄鐵鍋、碗盤結帳再83折，3月11日前SPA溫泉券6折起，3月12日前ALDO鞋款990元起、結帳再享88折。

●樂天市場

即日起至3月31日女性必敗商品加碼推出特價優惠，全站消費滿3,000元，點數最高回饋15%，額外限定樂天市場App消費滿千折百元。

●博客來

即日起至3月18日推出「粉懶日」線上策展活動，3月7、8日逢博客來會員日，加碼祭出結帳滿千最高9折起、滿額最高送200元E-Couponu優惠，3月9日至3月16日還有期間限定的整點開賣，熱銷商品限時搶購最低2折起。

●friDay購物

即日起至3月31日推出2019春季化妝品節，雅詩蘭黛、SK－II、蘭蔻、BIOTHERM碧兒泉、BOBBI BROWN、CLINIQUE倩碧、shu uemura植村秀、DARPHIN朵法等8大品牌商品限時88折，並祭出下殺超值商品組合，活動期間天天送11,350元折價券，HAPPY GO滿額最高點數6倍送，下單滿500元即可再參加抽獎，頭獎為World Gym一年會籍，再抽10萬元f幣。

●松果購物

即日起至3月12日推出38女王購物節優惠活動，全站超過16萬件商品單筆滿800元現折100元、滿1,600元折200元、滿2,400元折300元，並針對女性需求祭出限時限量快搶38折，部分品項加碼滿38元多一件，並首度祭出滿額抽999.9金條等大獎。

●ETmall東森購物網

即日起至3月11日上午10點推出女神購物節，美妝保健、日用婦幼、服飾鞋包、內衣館消費累積滿2,000元、登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800元登記送200提貨券，最高現省1,100元。主打雅詩蘭黛特潤激殺59折，雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml特價2,288元，DeMon冷淬面膜3盒組買就送王品集團Tasty西堤牛排餐券2張。

●生活市集、好吃市集

即日起至3月11日推出「3.8女王節」，集結超過300款專屬商品祭出8大專場，專區全面下殺最低1折起，全站免運再享1%集集點回饋，下單選擇7－ELEVEN取貨滿一單、登記就送金莎巧克力3粒裝，取貨累計滿三單、登記加碼再送7－ELEVEN百元購物金。即日起至3月11日同步推出「女王下單我買單」，活動期間每日抽出一名幸運女王獲100%集集點回饋。

●ihergo愛合購

今年舉辦38幸福女人節，主打甜點蛋糕、家電廚具、保養洗沐用品，商品全面3折起，購買專區商品輸入指定折扣碼可再打85折起；3月8日前下單登記訂單編號，還可再抽最高3,800元的紅利，紅利1元等於現金1元，可用於日後購物折抵消費。烤土司神器德國米徠蒸氣烤箱折後最低每台1,580元；義大利eNoska膠囊咖啡機折後每台2,256元，加增100顆咖啡膠囊。

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