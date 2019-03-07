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誰說不景氣？兩地三星主廚聯手 兩天300席全搶光

2019-03-07 16:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

這次「全球首次」，中式米其林三星「新葡京酒店8餐廳」+「君品酒店頤宮中餐廳」聯手推餐宴，3月8日、9日兩天上菜，每位要價12,800+10%，300個席位在兩周內售罄，不論價格、一位難求。

這場在頤宮中餐廳舉辦的「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳行政總廚謝錦松率隊來台，聯手頤宮中餐廳主廚陳泰榮、陳偉強，三位三星主廚共同創作10道米其林美饌的午/晚宴套餐。除了星光菜色，也將米其林服務完美展演，澳門新葡京酒店餐飲總監黎宇恆帶領8餐廳服務經理，和頤宮中餐廳服務團隊分享「如何達到蟬聯米其林三星的細緻服務心法」。

菜色之一的「青檸煎帶子鱈場蟹小鮮茄」，選用味道鮮甜的日本干貝，配上青檸蜜糖汁，輕輕煎干貝表面，香脆可口 ;「黃金雪花牛」為8餐廳的招牌菜式，選用美國安格斯牛小排，混合醬汁小火慢燉6小時，讓肉質更細嫩，外層再沾上炸漿炸至金黃色，外脆內嫩。另一道招牌菜「鮑魚雞粒瑤柱炆飯」，選用台灣蓬萊米，加入鮑魚汁同煮，搭配整隻鮑魚，色香味俱佳。

這場「全球首次」的兩地三星聯手菜色，包括青檸煎帶子/鱈場蟹小鮮茄、馬告薩索雞/家鄉碌鵝、松茸竹笙釀官燕清雞湯、古法焗蟹蓋、豉蒜蒸龍膽石斑件佐蘆筍、黃金雪花牛或雪花黑豚肉佐陳皮醬、米皇襯鮮蔬、鮑魚雞粒瑤柱炆飯、杏仁糕佐黑芝麻冰淇淋、鮮奶燉桃膠。

鮑魚雞粒瑤柱炆飯。圖／君品酒店提供
鮑魚雞粒瑤柱炆飯。圖／君品酒店提供
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松茸竹笙釀官燕清雞湯。圖／君品酒店提供
松茸竹笙釀官燕清雞湯。圖／君品酒店提供
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黃金雪花牛。圖／君品酒店提供
黃金雪花牛。圖／君品酒店提供
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（由左至右）君品酒店總經理葛禮祺、頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、8餐廳行政總廚謝錦松...
（由左至右）君品酒店總經理葛禮祺、頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、8餐廳行政總廚謝錦松、頤宮中餐廳行政主廚陳泰榮、新葡京酒店市場拓展及品牌策畫副總裁趙嬰。圖／君品酒店提供
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