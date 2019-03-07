台北雙年展參觀人次破17萬 北美館宣布下屆策展人

2019-03-07 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台北雙年展「後自然：美術館作為一個生態系統」即將步入尾聲，開展四個月來參展人次破17萬人次。北美館今天宣告，2020年第12屆台北雙年展將由法國知名社會學家、哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與學者馬汀．圭納德林（Martin Guinard-Terrin）共同擔任策展人。

兩位接棒的策展人表示，將於第11屆的策展對話基礎之上，進一步討論「地理政治」（Geo-political）以及「地理歷史」（Geo-historical）命題，期望透過藝術、學術論述、以及在地與全球行動等方式，在北美館的空間中探討如何在這片土地上立足安身。

北美館指出，本屆雙年展所舉辦的走讀及社區參與活動，足跡遍及近郊山區、河濱綠帶、以及都會社區，從環境議題出發，在美術館周遭展開藝術的行動思辨與生態意識的改變。來訪團體包含國高中小學、大專院校、社會教育機構、各大企業、學術研究單位，以及英國倫敦泰特美術館、日本東京森美術館、美國紐約MoMA美術館等國際重要藝術機構前來參訪。