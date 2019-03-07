台北雙年展參觀人次破17萬 北美館宣布下屆策展人
台北雙年展「後自然：美術館作為一個生態系統」即將步入尾聲，開展四個月來參展人次破17萬人次。北美館今天宣告，2020年第12屆台北雙年展將由法國知名社會學家、哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與學者馬汀．圭納德林（Martin Guinard-Terrin）共同擔任策展人。
兩位接棒的策展人表示，將於第11屆的策展對話基礎之上，進一步討論「地理政治」（Geo-political）以及「地理歷史」（Geo-historical）命題，期望透過藝術、學術論述、以及在地與全球行動等方式，在北美館的空間中探討如何在這片土地上立足安身。
北美館指出，本屆雙年展所舉辦的走讀及社區參與活動，足跡遍及近郊山區、河濱綠帶、以及都會社區，從環境議題出發，在美術館周遭展開藝術的行動思辨與生態意識的改變。來訪團體包含國高中小學、大專院校、社會教育機構、各大企業、學術研究單位，以及英國倫敦泰特美術館、日本東京森美術館、美國紐約MoMA美術館等國際重要藝術機構前來參訪。
本屆台北雙年展策展人吳瑪悧表示，本次展覽廣納議題範疇，要讓議題不只可以被看見、更可以被實踐；而美術館的平台角色，可將社會運動的「抗議」在美術館空間中轉化為「倡議」。另一位策展人馬納克達則強調，希望透過「後自然」呼籲社會重視，生態議題並非只是用於教學的課題，而應該是所有現代公民的共同職責。馬納克達也表示，很高興得知策展人拉圖能將本屆提出的議題討論納入其擘畫藍圖之中，新一屆的雙年展的命題發展方向令人無比期待。
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