杯觥交錯 光影之間：WAGA&THE STUDIO吳季璁工作室餐宴

2019-03-07 17:00 聯合新聞網 有.設計 uDesign



餐具是料理的衣裳，不僅作為容器盛裝，還能彼此呼應扶持，傳遞烹飪者的思考哲學，為宴會帶來視覺上的高潮。WAGA剛結束與THE STUDIO的餐宴合作，為吳季璁工作室《東橋西照 ECHO》的專屬活動「光 - The Light Project」。

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在《東橋西照 ECHO》個展中，藝術家吳季璁發表馳名國際的「水晶城市」系列新作，與利用氰版攝影法重新詮釋山水意境的「皴法習作」。因此餐敘中的多道菜餚，皆呼應了藝術家的創作理念，WAGA受邀於本次餐會提供器皿搭配，為餐桌提供具設計質感的餐具，為貴賓們打造難忘的飲食體驗。

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餐盤變作畫布，餐桌上的天馬行空。

為了將藝術家的作品風格延伸至餐桌上，WAGA與主廚共同挑選出適合的器皿，藉由主廚陳子洋和蘇品瑞Steven兩位的巧思創意，針對料理形式、擺盤、在地食材、視覺意境等等提出對『光影』的想像。

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如Steven主廚的「夕陽」利用牛奶皮、透抽、野薑花等白色食材表現光的元素，海膽醬象徵夕陽，透過剪影模擬山嵐般的皴褶，映照在盤面上的灰藍渲染色調，將墨山水的意境轉化至餐盤之中。

陳子洋主廚的「皺法習作」用了米與地瓜交錯作成碎片呈現作品的質感外，「布紋習作」則大膽採用黑色墨魚麵皮型塑成山，搭配白色起士醬的淋灑，撞色對比不僅轉換出光影，也帶出山稜的皺摺線條，搭配大地色系的釉點米黃盤，讓隨興的潑墨法添加沈穩感。

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餐具部分，主要為 WAGA的「日式柴燒系列」餐盤與「歐式冰裂系列」平盤進行搭配。

柴燒系列使用中國三大瓷都之一的福建省德化縣地下800公尺深的土壤燒製，當地的陶瓷器經過歲月摩挲日日使用之後，會呈現出溫潤如玉的光澤，光亮柔滑沉實穩定，極能襯托表現性強的主題菜餚。

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而歐式冰裂系列平盤，運用特殊的上釉工法，在窯中使瓷器釉面產生不規則的開裂肌理，紋片如冰破裂，裂片階階層疊，每件的紋路皆為獨一無二，菜餚端放其中，可強化視覺上的立體感。

料理人的色彩搭配學。

既要在餐盤上表現出光影意境，又要讓色彩繽紛的食材盡情顯色，器皿的色彩搭配學，是出色的料理人不可不修的基本功。盤飾上若讓菜餚與餐盤呈對比色，對比越大彩度越高，如正藍配正黃，視覺印象就越加強烈。

但若遇到希望營造靜定穩重氣質的場合時，則可以將彩度降低，讓彼此色階不要偏離太大，比方柴燒與冰裂系列，都是使用非正色的「次色」，紅非紅，而是介於褐黃之間帶著粉墨感的胭脂紅；藍非藍，融入了些許灰階，形似煙嵐繚繞的靜墨藍，更能搭配烘托食材的艷麗。

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美學代表一個人的品味標準，一桌美味好菜若能與器皿從容自信結合，在食客的心中，便跨入了藝術的領域。

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WAGA 也相信「CP 值 2.0 的時代已經來臨」，為了推廣餐桌生活美學的應用與體驗，在品質與價格的雙重考量下，不斷地在世界各地努力找尋符合 WAGA 理念的餐桌周邊、生活器物與商品，讓每一位消費者可以享受美觀實用、價格合理的器物，以最無負擔的方式就能打造出屬於自己的餐桌風景！更多內容，請至 有.設計uDesign品牌館 查詢。

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一個創造關於藝術、美食與對話的平台。藉由藝術餐會的形式，讓藝術可以更貼近一般人的生活，每一次的藝術餐會將圍繞在一個特定主題，邀請不同的藝術家、音樂家、廚師、調酒師等更同創作，讓參與者透過餐會與這些藝術家、共同創作者有更深的互動，創造深刻且獨特的體驗。