看威尼斯面具嘉年華搭限定甜點 福里安花神首推咖啡買1送1

2019-03-07 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



世界三大嘉年華會其中之一就是威尼斯面具節，於每年2、3月舉行，來自威尼斯的百年咖啡館Caffé Florian福里安花神，把這項最具威尼斯文化特色的慶典帶來台灣，3月9日至3月24日推出「福里安花神威尼斯面具嘉年華」，空運來台超過百只威尼斯手工面具與18世紀傳統服飾，當然還有嘉年華少不了的美食與限定餐點，以及首度推出外帶咖啡買一送一。

活動期間除了有經典的威尼斯嘉年華美食及藝文活動外，還有逾100只「威尼斯手工面具展」於台北、台中分店展出，不用遠飛義大利，就能夠親自欣賞到精巧細緻的手工面具，喜歡的話，現場展出的面具皆可進行購買。

福里安花神威尼斯面具嘉年華期間，限期提供威尼斯狂歡節限定點心「芙利多拉與天使之翼」，天使之翼Galani薄如蟬翼，口感輕盈酥脆；芙莉多拉Fritelle即是義式炸泡芙，有奶油與巧克力兩種內餡口味。

另外，2019年新推出冰淇淋口味，在酥脆的炸泡芙上放上沁涼濃郁的香草冰淇淋。主廚推薦的豬手香腸也是義大利經典傳統菜餚，象徵幸運的豬手香腸配上貌似古代錢幣的扁豆。