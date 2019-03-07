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門票420元！日本唯一「嚕嚕米主題公園」16日開幕

2019-03-07 13:55聯合報 記者陳睿中╱即時報導

園區內的餐廳，同樣有著鮮明的森林風格。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
園區內的餐廳，同樣有著鮮明的森林風格。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
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倍受旅客及粉絲期待的「嚕嚕米主題公園」（ムーミンバレーパーク／MOOMIN VALLEY PARK），將於本月16日正式於日本崎玉縣登場。公園內最大的特色，就是規劃有4座以嚕嚕米世界為主題的園區，完整重現姆明谷的沐浴小屋、嚕嚕米之家等經典場景。從最新公佈的「嚕嚕米之家」外觀照片，更可看出還原度超高。

嚕嚕米是芬蘭作家朵貝．楊笙所創作的角色，擁有圓滾滾的萌樣外型，相當療癒，在世界各地擁有龐大的粉絲，更是芬蘭代表性的角色。雖然嚕嚕米常被誤認為白色河馬，但其實是小精靈。而嚕嚕米家族、朋友之間的故事，也陪伴許多人一同長大。

即將開幕的嚕嚕米主題樂園，佔地約7.3公頃，為日本首座以嚕嚕米為主題的樂園。園區內共區分成姆明谷、寂寞山、KOKEMUS與POUKAMA等4座園區。其中姆明谷就有嚕嚕米之家、沐浴小屋、海之管弦船等項目與設施，可以讓粉絲們進入嚕嚕米的奇幻世界，盡情拍照。尤其是地下1樓、地上3層樓加閣樓結構的「嚕嚕米之家」，更是粉絲不會錯過的經典場景。

另外在寂寞山中，設計有可以穿越森林、宮澤湖的滑索體驗設施，全長約400公尺，帶來另一種飛翔的體驗樂趣。其他還有可以眺望自然景緻的燈塔、會安排現場表演的艾瑪劇院以及號稱全世界最大的嚕嚕米紀念品商店，還可以欣賞各種嚕嚕米的動、靜態展示品，徹底滿足粉絲。

嚕嚕米主題樂園開放時間為10:00至20:00，國中生以上入園門票1,500日圓，4歲至國小生則為1,000日圓（分別約新台幣420、280元），另外園區內部份項目另外收取參觀或體驗費用。若有意前往的旅客，從東京車站搭乘電車約70分鐘即可抵達。

海之管弦船。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
海之管弦船。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
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完整重現經典場景的嚕嚕米之家。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
完整重現經典場景的嚕嚕米之家。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
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可以穿越森林、宮澤湖的滑索體驗設施。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
可以穿越森林、宮澤湖的滑索體驗設施。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
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能夠欣賞現場演出的艾瑪劇場。圖／取自ムーミンバレーパーク粉絲頁
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