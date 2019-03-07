近70％糖尿病足病變 竟是因為穿錯鞋

2019-03-07 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



足踝專科醫師朱家宏表示，糖尿病患者要慎選鞋子，避免足病變。圖／時報出版社提供 分享 facebook 萬一不幸罹患糖尿病足該怎麼辦？根據日本東京女子大學調查資料顯示，糖尿病足病變的前三大直接原因分別是：鞋子的問題占69%，燙傷占19%，外傷佔7%。所以對糖尿病足患者而言，如何判定自己的病徵程度，以及如何選一雙適合的鞋，絕對是最重要的。

台中行健骨科診所院長、足踝專科醫師朱家宏在其新書《自己的腳痛自己救》中，建議神經病變的程度及鞋子的關係可以這樣判斷：

◆零級：未有任何神經病變現象產生。患者仍可穿一般鞋，不過最好每年進行例行檢查。現階段還不需要藉助於足踝專科診治。

◆一級：以一根小針刺患者相距約零點5公分的皮膚，患者要是無法分辨，以為針是刺在皮膚同一個部位，這就表示患者已經有些微的神經病變。此時患者絕對禁止穿高跟鞋，只能穿運動鞋、休閒鞋。進入這個階段最好能尋求足踝外科專科醫師的積極性指導，每半年檢查一次。

◆二級：曾經有一根趾頭截肢或有潰瘍(非足底潰瘍)。這階段的患者必須穿著糖尿病足專用鞋，每四個月檢查一次。

◆三級：曾經傷口破一個大洞，或已經截肢兩肢以上，腳的形狀已經變形。進入這個階段的患者，必須穿著訂製鞋，並考慮找骨科足踝次專科醫師予以協助。此外，還必須每兩個月定期檢查。

※糖尿病患者選鞋的注意事項：

雖然神經病變還在零級及一級的患者不需要穿特別的糖尿病鞋，但選鞋時還是盡量符合糖尿病鞋的精神。

◆ 鞋子前面的「趾盒」(放腳趾頭的地方)一定要夠寬夠深，最好可以讓腳趾稍微在裡面活動。許多人合併有爪狀趾，容易在腳趾的背部磨擦鞋子而潰瘍。

◆ 鞋底要夠軟，但支撐又要夠，以免中足的變形更嚴重。如果已有變形，可能要考慮訂做鞋墊。

◆ 中身要有鞋帶或扣帶可以調整鬆緊，不可因太鬆而滑動，也不可因太緊而影響血液循環。

◆ 包住腳跟的部份要夠堅固，不可讓腳跟在裡面晃動，產生更多磨擦。

◆ 鞋子要夠輕，降低糖尿病者因肌肉無力及攣縮所造成的影響。