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「全球文化節慶月曆」大蒐羅 跟隨慶典遊世界

2019-03-07 13:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

四月的荷蘭「國王節」，首都阿姆斯特丹充斥著橘色的熱鬧氛圍，處處可見群眾身穿橘色服...
四月的荷蘭「國王節」，首都阿姆斯特丹充斥著橘色的熱鬧氛圍，處處可見群眾身穿橘色服飾歡慶節日。　圖／Booking.com提供
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今年的海外旅行計劃還沒有靈感，不妨嘗試以蒐集「全球文化節慶」的方式來探索世界各個角落吧！據全球訂房網站品牌Booking.com整理出1至12月各地的節日，製作成「全球文化節慶月曆」給旅客參考。不妨就即刻著手規劃今年的出遊行程。

1月26日的澳洲日，原是紀念1788 年第一艘英國船隻抵達澳洲大陸，現今則成為了澳洲的國慶日。「澳洲日」當天全國都有遊行、傳統文化表演、音樂和煙火秀等活動，若前往雪梨還能欣賞水舞及24小時的戶外音樂會！Booking.com 推薦臨近雪梨達令港的「索菲特飯店」，享受視野遼闊的無邊際泳池，同時坐擁雪梨的天際線美景，還是欣賞絢爛煙火秀的最佳地點。

2月的「農曆新年」是全球華人最重要的節日之一，除了慎終追遠的祭祖儀式，中國北京也有著獨特的傳統文化，例如初一餃子初二麵的習俗，當地人會與家人團聚一同品嘗代表好運和財運的餃子；另外，年度大掃除更是將厄運趕出門迎接好運的時機。Booking.com建議旅客下榻「北京心普樂之家」，青年旅館內有室內帳篷與床墊供選擇，此外具道地美食宵夜的達簋街步行即可抵達，若是喜歡下廚的旅客也能利用公共廚房張羅新年饗宴。

3月17日是愛爾蘭人的「聖派翠克日」，節日原意是為了紀念主保聖人聖派翠克。當天愛爾蘭人會在世界各地盛大歡慶，旅客若想感受綠油油的節慶氛圍，不妨前往具中世紀風格的基爾肯尼，參加為期五天的聖派翠克週，體驗音樂表演和傳統舞蹈課程。Booking.com 推薦旅客入住基爾肯尼的「巴特勒莊園」，這座歷史建築不只是基爾肯尼城堡嫁妝房，還曾經是奧蒙德公爵的家，並有著專人維護的高貴花園景觀。

4月27日荷蘭人會舉國慶祝現任國王威廉·亞歷山大的生日，是為著名的「國王節（Koningsdag）」。當天荷蘭各地皆會有慶祝活動，包括演唱會表演、派對和市集攤位等。而首都阿姆斯特丹更將充斥著橘色的熱鬧氛圍，處處可見群眾身穿橘色服飾歡慶節日，外地旅客可藉此佳節一同放鬆狂歡。Booking.com推薦入住阿姆斯特丹約丹區的「前倫布蘭工作室兩臥室公寓」，旅客能輕鬆前往運河漫步，體驗熱鬧又充滿活力的國王節派對。

5月有許多日本的重大節日，包含新天皇即位日、憲法紀念日、綠之日及兒童日，合併成為日本的「黃金週」。日本人會自4月29日開始休假，藉佳節期間休息、出遊旅行，旅客可趁此時一同迎接宜人氣候的到來。Booking.com建議入住「東京虹夕諾雅日式旅館」，旅客可享受室內溫泉徹底放鬆，以及造訪東京市區品嘗美味料理。

自16 世紀隨葡萄牙人傳入巴西的「六月節」，是歡慶施洗約翰誕辰日的重要慶典，同時也是農人用以歡慶雨季結束、迎接穀物收成的時節。整個六月都會有慶祝活動，旅客可特別在佳節期間品嚐由玉米所製成的美味糕點。Booking.com精選位於聖保羅精華區的「喬治布蘭卡之家住所酒店」，旅客在此能享受高空泳池、健身中心和桑拿等設施，也能前往Barão de Capanema 街上，品味異國料理和調酒。

7月4日為美國的「獨立紀念日」，是用以紀念1776年脫離英國統治的日子，旅客可至華盛頓 D.C.欣賞軍事表演、紀念儀式和遊行等活動，或是在華盛頓紀念碑野餐，欣賞免費的美國國家交響樂團音樂會，此外，國慶日煙火更是旅客不容錯過的重頭戲。Booking.com推薦入住「喬治鎮瓦特蓋特飯店」，飯店客房附設奢華的裝潢與私人陽台，能俯瞰喬治城水岸以及華盛頓紀念碑景觀，夜晚還能前往高空酒吧 The Top of the Gate一邊小酌，一邊欣賞燦爛煙火。

8 月15 日在希臘正教的日曆上是「聖母瑪麗亞升天節」，希臘各地都會有盛大的饗宴（panigiri），教堂更會舉行傳統的宗教儀式。當日還有許多人會選擇前往提洛斯島的Panagia Evangelistria 教堂朝聖，在提洛斯聖母（Our Lady of Tinos）前祈禱。下塌島上的「埃俄利斯蒂諾斯套房度假屋」，寬敞又舒適的空間讓人心曠神怡，旅客可以恣意享受室外泳池，眺望愛琴海的美麗風光。

南韓的中秋節又稱作「秋夕節」，家家戶戶會製作各色松糕（songpyeon），並且以載歌載舞的方式慶祝節日。另外，秋夕節更具有表達感謝的意涵，家庭成員們會藉此機會團聚，互相送禮表達心意。Booking.com 特別挑選韓式傳統住宿的「景福宮韓屋村 24 號旅館」，走路即可前往景福宮，一覽1395年朝鮮王朝所建的宮闕之美。

在10月下旬至11月上旬之間的「印度排燈節（Diwali）」，是印度教的重要節日，節慶期間寺廟和住家前都會點一盞小燈，用來代表「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」。旅客期間可品嚐用糖和鷹嘴豆粉做成的甜食 mithai，以及內餡包著蔬菜、肉或小扁豆的炸糕點 samosas，慶祝特殊的宗教節日。Booking.com 精選位在齋普爾皇室莊園裡，有著175 歷史的「紗默德哈維利飯店」，裝飾高雅的客房配備有骨董沙發、馬賽克作品和彩繪圓頂。

11月2日的「亡靈節」是墨西哥人紀念已逝親友的節日，充滿著色彩和歡樂的氛圍的亡靈節，其因是來自於阿茲特克人豁達的生命哲學！當地人在節慶中會以臉部彩繪，身穿骷髏頭的裝扮，帶著蠟燭、鮮花和食物到墳墓唱歌悼念亡者。若想參加色彩豐富的遊行，Booking.com推薦入住「墨西哥城洲際總統飯店」，座落在集文化、商業和逛街精華的波朗科區，是優質的住宿選擇。

從12月中延續至1月的「冬日文化節」是俄羅斯獨特的節慶。首都莫斯科將會舉辦許多慶祝活動，包括革命廣場上的傳統歌謠舞蹈表演、紅場的冰雕展示，讓旅客能於此期間盡享冬日氛圍。入住莫斯科的「斯普尼個人空間旅館」，步行即可前往如童話般景緻的克里姆林宮與紅場，是體驗佳節的絕佳據點。

三月的愛爾蘭「聖派翠克日」，想體驗綠油油的節慶氛圍，不妨前往具中世紀風格的基爾肯...
三月的愛爾蘭「聖派翠克日」，想體驗綠油油的節慶氛圍，不妨前往具中世紀風格的基爾肯尼，體驗音樂表演和傳統舞蹈課程。　圖／Booking.com提供
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澳洲華盛頓國慶
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