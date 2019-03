「全球文化節慶月曆」大蒐羅 跟隨慶典遊世界

2019-03-07 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



四月的荷蘭「國王節」,首都阿姆斯特丹充斥著橘色的熱鬧氛圍,處處可見群眾身穿橘色服飾歡慶節日。 圖/Booking.com提供 分享 facebook 今年的海外旅行計劃還沒有靈感,不妨嘗試以蒐集「全球文化節慶」的方式來探索世界各個角落吧!據全球訂房網站品牌Booking.com整理出1至12月各地的節日,製作成「全球文化節慶月曆」給旅客參考。不妨就即刻著手規劃今年的出遊行程。

1月26日的澳洲日,原是紀念1788 年第一艘英國船隻抵達澳洲大陸,現今則成為了澳洲的國慶日。「澳洲日」當天全國都有遊行、傳統文化表演、音樂和煙火秀等活動,若前往雪梨還能欣賞水舞及24小時的戶外音樂會!Booking.com 推薦臨近雪梨達令港的「索菲特飯店」,享受視野遼闊的無邊際泳池,同時坐擁雪梨的天際線美景,還是欣賞絢爛煙火秀的最佳地點。

2月的「農曆新年」是全球華人最重要的節日之一,除了慎終追遠的祭祖儀式,中國北京也有著獨特的傳統文化,例如初一餃子初二麵的習俗,當地人會與家人團聚一同品嘗代表好運和財運的餃子;另外,年度大掃除更是將厄運趕出門迎接好運的時機。Booking.com建議旅客下榻「北京心普樂之家」,青年旅館內有室內帳篷與床墊供選擇,此外具道地美食宵夜的達簋街步行即可抵達,若是喜歡下廚的旅客也能利用公共廚房張羅新年饗宴。

3月17日是愛爾蘭人的「聖派翠克日」,節日原意是為了紀念主保聖人聖派翠克。當天愛爾蘭人會在世界各地盛大歡慶,旅客若想感受綠油油的節慶氛圍,不妨前往具中世紀風格的基爾肯尼,參加為期五天的聖派翠克週,體驗音樂表演和傳統舞蹈課程。Booking.com 推薦旅客入住基爾肯尼的「巴特勒莊園」,這座歷史建築不只是基爾肯尼城堡嫁妝房,還曾經是奧蒙德公爵的家,並有著專人維護的高貴花園景觀。

4月27日荷蘭人會舉國慶祝現任國王威廉·亞歷山大的生日,是為著名的「國王節(Koningsdag)」。當天荷蘭各地皆會有慶祝活動,包括演唱會表演、派對和市集攤位等。而首都阿姆斯特丹更將充斥著橘色的熱鬧氛圍,處處可見群眾身穿橘色服飾歡慶節日,外地旅客可藉此佳節一同放鬆狂歡。Booking.com推薦入住阿姆斯特丹約丹區的「前倫布蘭工作室兩臥室公寓」,旅客能輕鬆前往運河漫步,體驗熱鬧又充滿活力的國王節派對。

5月有許多日本的重大節日,包含新天皇即位日、憲法紀念日、綠之日及兒童日,合併成為日本的「黃金週」。日本人會自4月29日開始休假,藉佳節期間休息、出遊旅行,旅客可趁此時一同迎接宜人氣候的到來。Booking.com建議入住「東京虹夕諾雅日式旅館」,旅客可享受室內溫泉徹底放鬆,以及造訪東京市區品嘗美味料理。

自16 世紀隨葡萄牙人傳入巴西的「六月節」,是歡慶施洗約翰誕辰日的重要慶典,同時也是農人用以歡慶雨季結束、迎接穀物收成的時節。整個六月都會有慶祝活動,旅客可特別在佳節期間品嚐由玉米所製成的美味糕點。Booking.com精選位於聖保羅精華區的「喬治布蘭卡之家住所酒店」,旅客在此能享受高空泳池、健身中心和桑拿等設施,也能前往Barão de Capanema 街上,品味異國料理和調酒。

7月4日為美國的「獨立紀念日」,是用以紀念1776年脫離英國統治的日子,旅客可至華盛頓 D.C.欣賞軍事表演、紀念儀式和遊行等活動,或是在華盛頓紀念碑野餐,欣賞免費的美國國家交響樂團音樂會,此外,國慶日煙火更是旅客不容錯過的重頭戲。Booking.com推薦入住「喬治鎮瓦特蓋特飯店」,飯店客房附設奢華的裝潢與私人陽台,能俯瞰喬治城水岸以及華盛頓紀念碑景觀,夜晚還能前往高空酒吧 The Top of the Gate一邊小酌,一邊欣賞燦爛煙火。

8 月15 日在希臘正教的日曆上是「聖母瑪麗亞升天節」,希臘各地都會有盛大的饗宴(panigiri),教堂更會舉行傳統的宗教儀式。當日還有許多人會選擇前往提洛斯島的Panagia Evangelistria 教堂朝聖,在提洛斯聖母(Our Lady of Tinos)前祈禱。下塌島上的「埃俄利斯蒂諾斯套房度假屋」,寬敞又舒適的空間讓人心曠神怡,旅客可以恣意享受室外泳池,眺望愛琴海的美麗風光。

南韓的中秋節又稱作「秋夕節」,家家戶戶會製作各色松糕(songpyeon),並且以載歌載舞的方式慶祝節日。另外,秋夕節更具有表達感謝的意涵,家庭成員們會藉此機會團聚,互相送禮表達心意。Booking.com 特別挑選韓式傳統住宿的「景福宮韓屋村 24 號旅館」,走路即可前往景福宮,一覽1395年朝鮮王朝所建的宮闕之美。

在10月下旬至11月上旬之間的「印度排燈節(Diwali)」,是印度教的重要節日,節慶期間寺廟和住家前都會點一盞小燈,用來代表「以光明驅走黑暗,以善良戰勝邪惡」。旅客期間可品嚐用糖和鷹嘴豆粉做成的甜食 mithai,以及內餡包著蔬菜、肉或小扁豆的炸糕點 samosas,慶祝特殊的宗教節日。Booking.com 精選位在齋普爾皇室莊園裡,有著175 歷史的「紗默德哈維利飯店」,裝飾高雅的客房配備有骨董沙發、馬賽克作品和彩繪圓頂。

11月2日的「亡靈節」是墨西哥人紀念已逝親友的節日,充滿著色彩和歡樂的氛圍的亡靈節,其因是來自於阿茲特克人豁達的生命哲學!當地人在節慶中會以臉部彩繪,身穿骷髏頭的裝扮,帶著蠟燭、鮮花和食物到墳墓唱歌悼念亡者。若想參加色彩豐富的遊行,Booking.com推薦入住「墨西哥城洲際總統飯店」,座落在集文化、商業和逛街精華的波朗科區,是優質的住宿選擇。