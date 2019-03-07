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[複製]用骨董品茶的滋味

2019-03-07 12:27聯合報 記者高凌雲╱即時報導

日常生活使用清代骨董青花茶杯茶盤品茗，是種低調奢華的風情。一批曾經從中國輸往歐洲的骨董瓷器，由一群文藝愛好者組成的橄欖樹下文創公司四處蒐購，要使國人重新看到這些青花瓷器的美麗，也要讓這些骨董器皿融入日常生活。

橄欖樹下文創公司表示，東方瓷器當年陳列在歐洲貴族沙龍裡，是風尚和奢華象徵，17世紀來自東方的珍貴茶葉，襯托著精緻華美的青花茶杯茶盤，盛極一時，西方銀壺都以明代紫砂壺為造型基礎，這也帶動了歐洲貴族飲中國茶的時尚。溫潤的青花壺，倒出來的是，遙遠東方的茶茗，用嘴唇緊靠著潤厚的釉，感受瓷杯中的茶香，喝茶有番風味。

橄欖樹下多年來累積了150件四方蒐購的瓷器，依照紋飾色彩分類，有115件青花、54件彩瓷，50件伊萬里風格青花描金礬紅瓷，別具心匠地，選出適合品茗的杯碗及搭配茶席的器物。

橄欖樹下指出，這些300年前的古老瓷器，曾經漂洋過海到歐洲，引起歐洲人喜愛，不斷向中國大量訂制，這些瓷器保留至今，我們得以欣賞當時歐洲人使用瓷器的畫面。這個情境大概也只能西方畫作看見。18世紀，茶，咖啡和巧克力陸續出現歐洲，改變歐洲人飲茶習慣、對器物外型及紋飾的要求，都要達到實用美學的境界。現在把散落歐洲各地的古舊瓷器帶回，呈現給大家。

橄欖樹下說，用清代盛世的杯子喝茶，不是口號，是難得的經驗。

清代的青花瓷杯與英國的銀壺，中西合璧，組成了品茗東方茶葉的絕妙組合。
清代的青花瓷杯與英國的銀壺，中西合璧，組成了品茗東方茶葉的絕妙組合。
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