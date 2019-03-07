「大家都在同艘船上」國際非洲豬瘟防疫專家提建言

2019-03-07 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會今天展開。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook 非洲豬瘟疫情嚴峻，國際防疫專家表示，各國的防疫能力、國情不同，區域防治非常重要，小心謹慎為上，盡可能把風險降低。專家呼籲各國防疫工作不能鬆懈，「大家都在同艘船上」。

2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會今天展開，邀英國、俄羅斯、越南、日本、韓國、泰國等國專家出席，並報告非洲豬瘟議題。本次邀請中國大陸專家出席，遭對方「已讀不回」；但農委會證實，確實有大陸學者專家來台參加黴漿菌研討會，也順道參與這次非洲豬瘟會議。

聯合國糧食及農業組織（FAO）、世界動物衛生組織（OIE）專家德克·菲佛（Dirk U. pfeiffer）認為，非洲豬瘟防治非常重要，但各國資源金錢、獸醫能力都不同，必須進行區域防治資源共享，因為大家都在同艘船上。

他說，中國大陸是個很大的國家，他沒有負責中國大陸的疾病管制、也沒在現場工作，不知道現階段大陸實際的狀況，不過上周大陸官方公布比較新的訊息，說疫情已經在掌控中，他也希望實際上是這樣。但任何評估都要謹慎小心，大陸不是不可能控制疫情，但不能因為聽到這樣的訊息，防疫就鬆懈。

他表示，非洲豬瘟病毒能存活很久，中國大陸的疫情爆發也與廚餘有關。菲佛說，廚餘養豬是環境永續的方式，但有非常高的風險，如果可以依規定、符合法規的高溫長時間蒸煮廚餘，是可以安全餵豬的；不過高溫蒸煮的時間非常長，要花很多錢，且假設有1萬戶的豬農99.9%做好，有一戶沒做好就毀了。

菲佛也說，英國當初因為口蹄疫禁止廚餘餵豬，但近期也有希望解禁的聲音；香港今年初也完全禁止廚餘養豬，但香港是個城市，最多只有40戶豬農，狀況與台灣不同。

他指出，禁止廚餘養豬要思考下一步，若餵豬的食物來源太過昂貴，豬農就會挺而走險，他建議台灣應該與豬農共同討論，找出符合台灣風土民情的方式。

菲佛表示，近期越南發生非洲豬瘟疫情，是他們預期會發生的，接下來將密切觀察。昨天來台入關時看到我國的邊境防疫，夾帶肉品開罰的金額高，讓他被嚇到。他說，盡量把風險降低做好管控，及早發現，如果萬一病毒進來接觸豬隻，牧場也必須及早通報，就算是假警報也沒關係，對疫情監控來說，都是好事。