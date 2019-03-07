赴日搶黃金周來台觀光 3位大師先在機捷快閃演出

2019-03-07 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



搶攻日本4月黃金周10天連假市場，交通部觀光局今天帶國際知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝、京劇扮演美猴王聞名的朱陸豪3位藝術國寶赴日，行銷台灣觀光。今天3位藝術家搭機場捷運前往桃園機場，在捷運車廂「快閃」表演，大提琴聲搭配京劇及歌仔戲，中西合璧，盼將台灣獨有的文化發揚到日本。

觀光局今天帶地方縣市政府、風景區、飯店及旅遊業者，到日本大阪、福岡辦推廣活動。觀光局表示，盼將台灣風景、人文和傳統、現代表演藝術帶進西日本，開發潛力客群。這也是台灣首度以觀光結合音樂及表演藝術文化，搶攻日本黃金周市場。要爭取更多日本旅客，帶動台灣地方經濟及產業成長，突破日本旅客來台目標人次，減少雙向逆差。

朱陸豪表示，可以在自己的國家快閃表演格外有意義，他的劇團1994年到歐洲巡迴演出，因為服裝道具太多，有一次在德國機場行李超重，劇團裡其他小團員當場翻跟斗表演，令航空公司地勤人員大開眼界，結果不收超重費。

張正傑說，西方古典音樂與歌仔戲、京劇結合是很棒的創意，全世界大概沒其他人可以做到。85歲的廖瓊枝演唱最著名的哭調及知名的「身騎白馬」，她說，去年到維也納看過當地藝術團體快閃表演，但她自己從未做過，今天感到特別開心。