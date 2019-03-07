全台最大總統套房！270坪整層獨享 還有這些設施

2019-03-07 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



飯店套房要多大、才能稱得上「全台最大」？高雄晶英國際行館從未曝光的總統套房，以整層207坪(約685平方米)的寬敞空間，被譽為全台客房空間最大的頂級房型，位於29樓最高樓層，俯瞰整個高雄港灣水天相接的風光，即起36萬(10%服務費另計)高規格開賣。

這間總統套房，從會客室、客廳、書房、酒吧、備餐室、更衣室等空間規劃一應俱全，衛浴選用南非進口玫瑰色奧羅拉大理石，打造溫潤觸感，還有個人蒸氣室、烤箱三溫暖設備，備品則選用寶格麗Bulgari系列。最大特色，除了設有隨扈房，也提供24小時私人管家服務，接待各國元首及國際巨星等級的最高維安規格。

晶英國際行館表示，目前已接待過許多元首級貴賓，像是一手將「獺祭」推向世界的旭酒造會長櫻井博志、東京Ukai餐飲集團會長鵜飼正紀、紐約爵士音樂家Harold Danko、德國Art+Com創意總監Jussi Ängeslevä、義大利男高音Massimo Giordano、世界知名音樂指揮家Zubin Mehta、侍酒師冠軍Enrico Bernardo、F1賽車手Thomas Biagi、Samuele Buttarelli等。