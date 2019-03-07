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不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣人最愛吃到飽，每年旅展、美食展，星級飯店的自助餐券始終熱賣。3、4月春遊時節，飯店端出自助餐優惠攬客，多家主打「4人同行1人免費」；或者餐檯上澎湃好料先上桌，不惜重本「鮮」味盡出。

台北美福、君悅與福華飯店都有「4人同行1人免費」專案。台北美福飯店即日起推出「你生日，我請客」優惠，凡當月壽星憑身份證件前往彩匯自助餐廳或GMT義大利餐廳用餐，均可享4人同行1位壽星免費。台北君悅酒店即日起至3月15日於人氣餐廳凱菲屋推出「粉紅女力4人同行1人免費」用餐優惠，加入台北君悅酒店LINE@好友即可獲得用餐優惠券，可使用於活動期間之凱菲屋平日午間餐期，並需同桌任一女性貴賓穿搭「粉紅」服裝或配件。台北福華即起至4月30日美式自助餐「花園大道」也有平日午晚餐4人同行1人免費優惠。

台北凱撒Checkers自助餐廳即起至4月30日的「花漾食光」，則以食用櫻花入饌，系列粉紅甜點與料理，緊抓消費者目光，期間於台北凱撒飯店臉書粉絲團的「花漾食光」tag 3位好友第3位享3折優惠，tag 5位好友第5位免費。

板橋凱撒飯店即日起至4月30日推出專屬兒童月，凡新北市板橋區親友出示證明，不論年紀均享朋派自助餐廳平日周一至五午餐每位490+10%(成人原價980+10%)。

「澎派好料」首選海鮮。台北遠東飯店6樓Café即起至3月31日推出「加拿大食尚月」，與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會以及加拿大航空合作，獻上系列豐富道地的風味佳餚。最吸睛必嘗的推薦有鮮嫩多汁的加拿大爐烤牛排與產地直送新鮮龍蝦，另有多樣加國農水產如鮭魚、藍莓、亞麻籽、楓糖等入饌，也可以每隻499元加購一整隻活龍蝦。

君品酒店雲軒西餐廳3月20日至3月31日主打沖繩和牛，並將沖繩在地食材如水雲、海鹽、黑糖和香檬入菜，還帶來沖繩最具代表的貝類「夜光貝」，點選特色主餐可無限享用自助餐檯，包括20餘款新鮮有機蔬菜、生魚片、現流海鮮等。

台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUUFET因應時節推出「春之饗宴」，由主廚鄔仲利規劃6大春季料理菜單，不定期輪番上桌，共逾百道，限期推出至5月31日。

台南大億麗緻酒店共同市場自助餐的「帝王蟹美食節」，4月29日前，每周一、三午晚餐時段帝王蟹美味料理吃到飽，另有「帝王蟹吃到飽 一泊二食」住房專案6,150元起。

晚餐期間限定的櫻花馬卡龍。圖／台北凱撒提供
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春季新菜「鮭魚襯菠菜蛤蜊番紅花醬」。圖／王朝酒店提供
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台南大億麗緻酒店「帝王蟹美食節」推出5道精選帝王蟹料理。圖／台南大億麗緻提供
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台北美福大飯店的彩匯新菜「鮭魚卵飯」。圖／台北美福提供
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遠東Café自助餐廳產地直送龍蝦。圖／台北遠東提供
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君品端出沖繩最具代表的「夜光貝海膽燉飯」。圖／君品酒店提供
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