敏感肌是老化高危險群 韓國藥妝正熱瘋這二個保養成分

2019-03-07 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



正值季節交換之際，敏感肌又開始張牙舞爪作怪了。台安醫院皮膚科醫師曾德朋提醒，「敏感肌膚」比一般肌膚更容易失去健康彈性與提早老化，有敏感肌困擾者尤其要特別注意抗老，並建議搭配添加有維生素原B5和高低分子玻尿酸的保養品。

曾德朋進一步指出，主要造成敏感肌膚顯老及提早老化原因，包括：反覆刺激，使得肌膚彈力結構被反覆破壞，無法即時修復，且敏感後色素易沉澱，膚色較顯暗沉。同時，肌膚刺激敏感後也會產生紅腫脹，反應結束後組織皺縮產生紋路。

關於肌膚的日常抗老護理，曾德朋提醒，除了要做防曬、多運動、有充足的睡眠與水分，以及注意皮膚照護及多補充抗氧化食物之外，也要注意避免過度不必要的臉部肌膚拉扯動作，造成彈力組織受外力損壞，並建議搭配添加有維生素原B5，以及添加玻尿酸的保養品，尤其是高低分子具備的玻尿酸，能達到表皮鎖水跟協同深層膠原蛋白增生的雙重功效。

曾德朋特別提醒，現今因環境改變、空氣品質不佳、保養與化妝品使用不當導致敏感肌的人數愈來愈多，因此具有高修復力與舒緩功效的抗老產品更適合敏感肌的輕熟齡與熟齡女性使用，也應儘量減少過度彩妝，並且做好每天肌膚的確實清潔。