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靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

董潔以De Beers的鑽石鍊墜、耳環和戒指現身「中國電視劇品質盛典」紅毯。圖／...
董潔以De Beers的鑽石鍊墜、耳環和戒指現身「中國電視劇品質盛典」紅毯。圖／De Beers提供
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日前在上海舉辦「中國電視劇品質盛典」有著多位當紅的男、女星力挺，而在《如懿傳》飾演富察皇后的董潔則以一席白色蕾絲洋裝現身紅毯，婉約又清新的形象，更讓粉絲直呼「真女神」！

中國電視劇品質盛典是指上海電視製播年會，也是中國電視劇行業最重要的盛會之一，今年是第三屆舉辦，隨著聲勢越來越浩大，有更多的一線男、女星皆會參與。日前剛落幕的中國電視劇品質盛典，飾演《如懿傳》中富察皇后的董潔、第69屆柏林電影節最佳女演員銀熊獎的詠梅以及楊子姍等人皆有出席，並走盛裝走上紅毯。而其中知名度最高的董潔就以白色蕾絲洋裝搭配De Beers的鑽石鍊墜、耳環和戒指現身，贏得現場粉絲驚呼。不只如此，詠梅也以De Beers的長鍊式耳墜修飾臉型，與深灰色的套裝，搭配出知性美。楊子姍也以De Beers首飾混搭格紋洋裝，創造出個性魅力。

不只亞洲藝人懂得在紅毯上以鑽石珠寶點綴造型，先前的第61屆葛萊美頒獎典禮時，拉丁小天后Camila Cabello和頒獎人Nina Dobrev都選搭了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的頂級珠寶。以桃紅色高領禮服現身的Camila Cabello露出性感美背，除了讓人眼睛大吃冰淇淋之外，所配戴的摩根石與尖晶石鑽石耳環，也成功把視覺焦點拉回臉上。而《吸血鬼日記》的Nina Dobrev則是以粉膚色珠飾小洋裝的造型登上紅毯，同時混搭多件鑽石耳環與戒指，低調中亦有亮點。

拉丁小天后Camila Cabello身穿桃紅色高領露背禮服，配戴海瑞溫斯頓摩根...
拉丁小天后Camila Cabello身穿桃紅色高領露背禮服，配戴海瑞溫斯頓摩根石與尖晶石鑽石耳環。圖／Harry Winston提供
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De Beers Aura 垂墜式鑽石耳環，鉑金底座，鑽石總重0.51克拉，價格...
De Beers Aura 垂墜式鑽石耳環，鉑金底座，鑽石總重0.51克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石耳環鉑金底座，鑽石約10.26克拉，...
海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石耳環鉑金底座，鑽石約10.26克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
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《如懿傳》飾演富察皇后的董潔以一席白色蕾絲洋裝，搭配De Beers鑽飾現身「中...
《如懿傳》飾演富察皇后的董潔以一席白色蕾絲洋裝，搭配De Beers鑽飾現身「中國電視劇品質盛典」紅毯。圖／摘自微博
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楊子姍出席「中國電視劇品質盛典」紅毯，也以De Beers首飾混搭格紋洋裝，創造...
楊子姍出席「中國電視劇品質盛典」紅毯，也以De Beers首飾混搭格紋洋裝，創造出個性魅力。圖／De Beers提供
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De Beers Enchanted Lotus 18K白金鏤空鑽石鍊墜，約81...
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鏤空鑽石鍊墜，約81萬元。圖／De Beers提供
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De Beers Aura 圓形明亮式車工單鑽戒指，鉑金底座，鑽石總重0.85克...
De Beers Aura 圓形明亮式車工單鑽戒指，鉑金底座，鑽石總重0.85克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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