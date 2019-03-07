靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



董潔以De Beers的鑽石鍊墜、耳環和戒指現身「中國電視劇品質盛典」紅毯。圖／De Beers提供 分享 facebook 日前在上海舉辦「中國電視劇品質盛典」有著多位當紅的男、女星力挺，而在《如懿傳》飾演富察皇后的董潔則以一席白色蕾絲洋裝現身紅毯，婉約又清新的形象，更讓粉絲直呼「真女神」！

中國電視劇品質盛典是指上海電視製播年會，也是中國電視劇行業最重要的盛會之一，今年是第三屆舉辦，隨著聲勢越來越浩大，有更多的一線男、女星皆會參與。日前剛落幕的中國電視劇品質盛典，飾演《如懿傳》中富察皇后的董潔、第69屆柏林電影節最佳女演員銀熊獎的詠梅以及楊子姍等人皆有出席，並走盛裝走上紅毯。而其中知名度最高的董潔就以白色蕾絲洋裝搭配De Beers的鑽石鍊墜、耳環和戒指現身，贏得現場粉絲驚呼。不只如此，詠梅也以De Beers的長鍊式耳墜修飾臉型，與深灰色的套裝，搭配出知性美。楊子姍也以De Beers首飾混搭格紋洋裝，創造出個性魅力。

不只亞洲藝人懂得在紅毯上以鑽石珠寶點綴造型，先前的第61屆葛萊美頒獎典禮時，拉丁小天后Camila Cabello和頒獎人Nina Dobrev都選搭了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的頂級珠寶。以桃紅色高領禮服現身的Camila Cabello露出性感美背，除了讓人眼睛大吃冰淇淋之外，所配戴的摩根石與尖晶石鑽石耳環，也成功把視覺焦點拉回臉上。而《吸血鬼日記》的Nina Dobrev則是以粉膚色珠飾小洋裝的造型登上紅毯，同時混搭多件鑽石耳環與戒指，低調中亦有亮點。 拉丁小天后Camila Cabello身穿桃紅色高領露背禮服，配戴海瑞溫斯頓摩根石與尖晶石鑽石耳環。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

De Beers Aura 垂墜式鑽石耳環，鉑金底座，鑽石總重0.51克拉，價格店洽。圖／De Beers提供 分享 facebook

海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石耳環鉑金底座，鑽石約10.26克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

《如懿傳》飾演富察皇后的董潔以一席白色蕾絲洋裝，搭配De Beers鑽飾現身「中國電視劇品質盛典」紅毯。圖／摘自微博 分享 facebook

楊子姍出席「中國電視劇品質盛典」紅毯，也以De Beers首飾混搭格紋洋裝，創造出個性魅力。圖／De Beers提供 分享 facebook

De Beers Enchanted Lotus 18K白金鏤空鑽石鍊墜，約81萬元。圖／De Beers提供 分享 facebook