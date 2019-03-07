時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



歐米茄（OMEGA）全新的SOGO復興名品店成立，時尚媽咪Melody以紅色禮服的女神Look現身，搶先體驗新概念店裝與新表款。她一眼就相中，星座系列女表，直說「不管是什麼時候戴都適合」，考慮為自己增添新行頭。

以低胸禮服造型出現的Melody被問到，是否已將如此性感的照片傳給老公時？她笑說「還沒有。不過我傳照片給他時，吳先生（老公）都會很緊張，想說我是不是要向他要禮物？我才沒那麼膚淺」。但她的確有相中星座系列新表和碟飛系列Trésor腕表，有考慮買給自己跟女兒，「因為這些表都很經典，不管什麼時候配戴都適合，還能傳承」。對於送不送禮的問題，Melody則認為不要給男人那麼大的壓力，男、女本來就大不同，不需要抱怨，而是要提醒自己跟對方，看見彼此的好，「抱怨很簡單、稱讚比較難」。