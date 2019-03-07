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時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

歐米茄（OMEGA）全新的SOGO復興名品店成立，時尚媽咪Melody以紅色禮服的女神Look現身，搶先體驗新概念店裝與新表款。她一眼就相中，星座系列女表，直說「不管是什麼時候戴都適合」，考慮為自己增添新行頭。

以低胸禮服造型出現的Melody被問到，是否已將如此性感的照片傳給老公時？她笑說「還沒有。不過我傳照片給他時，吳先生（老公）都會很緊張，想說我是不是要向他要禮物？我才沒那麼膚淺」。但她的確有相中星座系列新表和碟飛系列Trésor腕表，有考慮買給自己跟女兒，「因為這些表都很經典，不管什麼時候配戴都適合，還能傳承」。對於送不送禮的問題，Melody則認為不要給男人那麼大的壓力，男、女本來就大不同，不需要抱怨，而是要提醒自己跟對方，看見彼此的好，「抱怨很簡單、稱讚比較難」。

OMEGA台北遠東SOGO復興名品店，是台北首家採用全新概念設計，運用大量原木，點綴香檳金燈飾與線條，並結合紅色地毯，來呼應品牌經典色調，定位較為女性風格為主。還使用了立式表櫃，讓消費者能看到更多表款細節，加上開放式維修服務專區，是一處小而精緻的鑑賞腕表空間。而店內更備有全新改款的經典星座曼哈頓系列女表，線條設計更現代、簡約；另外還有新色碟飛系列Trésor腕表，同樣是店內另一亮點，延續過往設計，於表殼側邊鑲嵌美鑽，並以白色表盤搭配紅色羅馬數字，還對應的使用紅色皮革表帶，能成為造型上的重點。

碟飛系列Trésor腕表，不鏽鋼表殼鑲飾38顆鑽石，使用歐米茄4061石英機芯，...
碟飛系列Trésor腕表，不鏽鋼表殼鑲飾38顆鑽石，使用歐米茄4061石英機芯，約14萬4,900元。圖／OMEGA提供
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時尚媽咪Melody搶先到全新的歐米茄台北遠東SOGO復興名品店體驗，並配戴全面...
時尚媽咪Melody搶先到全新的歐米茄台北遠東SOGO復興名品店體驗，並配戴全面改款經典星座曼哈頓系列女表。圖／OMEGA提供
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時尚媽咪Melody辣秀美腿造型，現身全新的歐米茄台北遠東SOGO復興名品店。圖...
時尚媽咪Melody辣秀美腿造型，現身全新的歐米茄台北遠東SOGO復興名品店。圖／OMEGA提供
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歐米茄台北遠東SOGO復興名品店，是台北首家採用全新概念設計，運用大量原木，點綴...
歐米茄台北遠東SOGO復興名品店，是台北首家採用全新概念設計，運用大量原木，點綴香檳金燈飾與線條，並結合紅色地毯。圖／OMEGA提供
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星座曼哈頓系列腕表，不鏽鋼表殼搭配Sedna Gold鑲鑽表圈，使用歐米茄406...
星座曼哈頓系列腕表，不鏽鋼表殼搭配Sedna Gold鑲鑽表圈，使用歐米茄4061石英機芯，約26萬5,000元。圖／OMEGA提供
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