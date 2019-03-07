親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國務院宣布 宗教自由大使將首訪台灣

林懷民跨界執導歌劇《托斯卡》 南部唯一在屏東

2019-03-07 07:40聯合報 記者江國豪╱即時報導

NSO國家交響樂團跨界與雲門舞團總監林懷民合作，執導經典歌劇《托斯卡》，8日於屏東演藝廳演出，以「一桌二椅」的京劇手法，讓觀眾更能聚焦於唱腔、走位及細膩的音樂表現，用最純粹與獨特美感的方式欣賞歌劇音樂之美。

由國家交響樂團音樂總監呂紹嘉攜手林懷民導演及多位重量級聲樂家，再現浦契尼經典《托斯卡》巔峰；這也是NSO與林懷民繼2002年後，相隔17年的再次合作。

林懷民表示，有過17年前的合作基礎這次會做得更好，而製作的初衷就是要讓藝術普及，將歌劇帶出國家音樂廳，民眾不用怕看不懂，音樂給人的感受才是最重要的，在台北三場演出場場爆滿，觀眾形容「太感動，哭到不行」，還有觀眾連看三場。

國家交響樂團音樂總監呂紹嘉說，NSO希望透過在地方政府與藝術之間的相互引力、激盪美好的火花，並強化文化底蘊共鳴，讓藝術文化深化當地。

《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，可謂義大利寫實主義歌劇的藝術代表。這次舞台呈現以「一桌二椅」的京劇手法，除去繁複的舞台佈景，更貼切傳達出戲劇感情，並突顯音樂的美好。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，繼去年林懷民老師帶領雲門舞集在屏東演出「關於島嶼」，就曾透露會再來屏東，今年《托斯卡》到屏東演藝廳演出，也是南部唯一一場，能讓喜愛歌劇的樂迷可欣賞到國際級水準的演出。

8日屏東場演出將由貝桑頌國際指揮大賽首獎得主吳曜宇共同合作，晚間七點由國立屏東大學音樂學系教授伍鴻沂演前導聆，7點30分正式開演，歌劇迷早已紛紛搶票，等著欣賞這場眾所矚目、實力堅強的經典作品。

《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，這次舞...
《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，這次舞台呈現以「一桌二椅」的京劇手法，除去繁複的舞台佈景，更貼切傳達出戲劇感情，並突顯音樂的美好。圖／屏東縣政府文化處提供
分享
雲門舞團總監林懷民跨界執導經典歌劇《托斯卡》，3月8日於屏東演藝廳演出。記者江國...
雲門舞團總監林懷民跨界執導經典歌劇《托斯卡》，3月8日於屏東演藝廳演出。記者江國豪／攝影
分享
NSO國家交響樂團跨界與雲門舞團總監林懷民合作，執導經典歌劇《托斯卡》，3月8日...
NSO國家交響樂團跨界與雲門舞團總監林懷民合作，執導經典歌劇《托斯卡》，3月8日於屏東演藝廳演出。記者江國豪／攝影
分享
《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，這次舞...
《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，這次舞台呈現以「一桌二椅」的京劇手法，除去繁複的舞台佈景，更貼切傳達出戲劇感情，並突顯音樂的美好。圖／屏東縣政府文化處提供
分享

交響樂團林懷民義大利
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42

東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35

新北歐料理正夯！JE Kitchen新菜整套2千有找

2019-03-06 22:30

旅歐舞者李貞葳化身網紅 邀你「不要臉」 反思自拍

2019-03-06 21:49

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18

少女們看過來 台北凱撒推「花漾食光」

2019-03-06 21:10

復甦的花朵！名師操刀evian彩繪瓶 再抽W住宿券

2019-03-06 21:09

年輕有態度！ 麥當勞「麥式」潮背心冠軍是他

2019-03-06 21:09

PONY大神「粉紅梨花妝」！關鍵2步驟、3單品讓你輕鬆上手

2019-03-06 21:09

韓女星Jennie仙氣爆棚 許瑋甯爆乳黑衣應戰

2019-03-06 21:06

打卡前就開門、隱身辦公區！精品特賣會就為上班族打造

2019-03-06 20:10

TUMI帶旅人探索非洲 春夏新袋包添大膽印花

2019-03-06 19:19

曾經是留級生 生活家米力堅持活出幸福味

2019-03-06 18:59

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

侯佩岑為何美麗10年不變？「凍齡美肌5大秘訣」一定要學會

2019-03-06 18:32

澎湖海上花火節將登場 無人機加煙火秀15分鐘看個夠

2019-03-06 18:02

木村光希Kōki來台航班曝光 將為寶格麗添話題

2019-03-06 18:02

LV大秀克羅伊摩蕾茲勇穿印花褲 艾瑪史東優雅現身

2019-03-06 17:54

3月8日女生限定！cama café抹茶飲品第二杯38折

2019-03-06 17:47

肯爺搶先上腳！愛迪達「神鞋」YEEZY新作周六開搶

2019-03-06 17:36

被雞腿、雞軟骨蓋滿的高CP丼飯 加1元飲料無限喝

2019-03-06 17:34

機上吃五星飯店大餐！ANA台北飛東京商務艙限定提供

2019-03-06 17:30

精靈系艾兒美胸捧場MIUMIU 迷彩配花朵好叛逆

2019-03-06 17:17

吃了會上癮的新加坡爆紅美食 鹹蛋黃魚皮快閃復興SOGO

2019-03-06 17:10

影／大提琴家張正傑左手腕骨折後 3月首度台中演出

2019-03-06 16:51

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

楊俊瀚為宇舶獻腕表處女秀 坦言「跟比賽一樣緊張」

2019-03-06 16:41

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

台灣蘭展隱藏版亮點 世界第一大蕨類「鹿角蕨」現蹤

2019-03-06 16:18

潮流迷顧好荷包！倉石一樹聯名TNF黑標首波新品襲台

2019-03-06 16:15

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

包裝美滋味更美 新光三越、SOGO力挺台灣好味道

2019-03-06 16:02

巴黎藝術家浪漫印花上身！H&M聯名童裝3月7日開賣

2019-03-06 14:54

休假好去處 體驗酷炫、扮文青都行

2019-03-06 14:14

京都最難訂的餐廳 美饌之旅帶你吃

2019-03-06 14:08

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23

先搬一座山谷過來香港！愛彼表巴塞爾藝術展月底登場

2019-03-06 12:54

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38
看更多

熱門文章

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24

春遊補助4月開跑 看清各縣市補助方案再出發

2019-03-06 17:45

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38

立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54

坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

史上最複雜春遊補助 林佳龍也搞不清楚

2019-03-06 12:15

侯佩岑為何美麗10年不變？「凍齡美肌5大秘訣」一定要學會

2019-03-06 18:32

名人代言誇大不實 陳維齡代言被北市罰最多次

2019-03-06 18:24

全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

國旅補助挨批 林佳龍：觀光易眾聲喧嘩 錢會用在刀口

2019-03-06 09:16

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top