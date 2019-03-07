林懷民跨界執導歌劇《托斯卡》 南部唯一在屏東

2019-03-07 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



NSO國家交響樂團跨界與雲門舞團總監林懷民合作，執導經典歌劇《托斯卡》，8日於屏東演藝廳演出，以「一桌二椅」的京劇手法，讓觀眾更能聚焦於唱腔、走位及細膩的音樂表現，用最純粹與獨特美感的方式欣賞歌劇音樂之美。

由國家交響樂團音樂總監呂紹嘉攜手林懷民導演及多位重量級聲樂家，再現浦契尼經典《托斯卡》巔峰；這也是NSO與林懷民繼2002年後，相隔17年的再次合作。

林懷民表示，有過17年前的合作基礎這次會做得更好，而製作的初衷就是要讓藝術普及，將歌劇帶出國家音樂廳，民眾不用怕看不懂，音樂給人的感受才是最重要的，在台北三場演出場場爆滿，觀眾形容「太感動，哭到不行」，還有觀眾連看三場。

國家交響樂團音樂總監呂紹嘉說，NSO希望透過在地方政府與藝術之間的相互引力、激盪美好的火花，並強化文化底蘊共鳴，讓藝術文化深化當地。

《托斯卡》出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，可謂義大利寫實主義歌劇的藝術代表。這次舞台呈現以「一桌二椅」的京劇手法，除去繁複的舞台佈景，更貼切傳達出戲劇感情，並突顯音樂的美好。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，繼去年林懷民老師帶領雲門舞集在屏東演出「關於島嶼」，就曾透露會再來屏東，今年《托斯卡》到屏東演藝廳演出，也是南部唯一一場，能讓喜愛歌劇的樂迷可欣賞到國際級水準的演出。