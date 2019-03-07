東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



位於台北東區巷弄內，主打蔬食料理的「小小樹食」，外觀時尚流行，很難讓人想到這是一間蔬食餐廳。料理從西式到中式，開胃菜、漢堡、主食、甜點都有。今年成立滿一周年，推出全新菜單、小農市集，讓消費者吃得到也買得到，來自餐桌上的健康食材。

小小樹食餐廳負責人劉千瑞(Jeffrey)對於食材講究，投入餐飲業以來長期與台灣小農配合，直送天然食材，在主食、甜點及飲品，呈現出既能實現減碳，又能幫助體內環保，同時為地球能夠永續經營，貢獻一份心力。Jeffrey說，自己並非素食主義者，平時也愛吃肉，會推出小小樹食這個品牌，是希望將生活美學和環保意識融入健康飲食型態。而現代都市人難以天天吃素，因此，小小樹食也提倡「每週二天」(Twice a Week)食用蔬食，慢慢改變飲食習慣，減少食用動物製品，提高飲食中的蔬食比例。