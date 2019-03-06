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新北歐料理正夯！JE Kitchen新菜整套2千有找

2019-03-06 22:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

原本是酒館的JE Kitchen，迎來新任主廚張卓智，餐廳風格也迥然不同，改走新北歐料理，以食材零浪費、自然風擺盤為概念設計菜肴。現下時序正好迎來春天，春季菜單以「綠色」為主軸，每道菜呈現出春天不同樣貌，時而綠意盎然，時而百花爭豔，清新風味更是令人感受到春天獨有氣息。

JE kitchen去年曾獲得《台北米其林指南》餐盤推薦，迎接新任主廚張卓智上任後，餐廳風格也從酒館大膽改為新北歐料理。原來是因為張卓智過去曾前往北歐研習，在丹麥米其林二星餐廳Restaurant AOC及一星餐廳Kokkeriet，以及奧地利二星餐廳Konstantin Filippou實習，食材零浪費、崇尚自然風擺盤等理念，也深深影響他。

JE kitchen春季菜單可見各種春天元素，以最常見的「綠色」作為主軸，採用醋漬、研磨、油粹、分子化等手法烹調，一口氣推出了10多道菜，每一道菜都可見不同的綠在其中，看似背景卻又如此顯眼，顯得春意盎然。

好比「透抽˙綠草莓˙豬背油」是北歐料理中常見的組合方式，綠草莓用的是醋漬的未熟綠草莓，加上金蓮葉，透抽則是用低溫烹調加入香草豬油背處理，利用油脂帶出透抽香味，又能維持軟嫩度，層層堆疊，搭配自製香草油混醃草莓醋汁調和醬油，口感相當細緻。

此外，張卓智相當徹底執行食材零浪費概念，像是在「皇帝豆˙蛋黃˙甜豆」這道菜中皇帝豆豆莢，以及甜點「甜豆˙薄荷˙發酵藍莓」的青豆仁豆莢，用來與白酒、茴香熬煮成「皇帝豆˙蛋黃˙甜豆」的醬汁。又或是在「甜豆˙薄荷˙發酵藍莓」上的烘乾綠草莓脆片，則是來自前面的「透抽˙綠草莓˙豬背油」用來作成綠草莓汁剩下的殘渣所做的。

甜點則同樣出自張卓智之手，令人驚豔程度更勝一籌，「焦檸檬˙榛果˙檸檬馬鞭草」覆蓋在碗上的薄片用檸檬打成泥，再自然烘乾2周做成，敲破後碗內竄出煙，裡頭別有洞天，冰淇淋搭配酥脆榛果，散發淡淡檸檬草香氣，與碗上的薄片一起吃，甜中帶微微苦澀，風味反而清爽。

另一道甜點「台灣香草豆莢˙雲朵」，牛蒡做成香草莢形狀，香草豆莢用蜂蜜、黑麥汁、黑麥啤酒與真正的馬達加斯加島香草莢醃漬2周後，吃進嘴裡有著牛蒡口感，咀嚼過程中，蜂蜜、黑麥汁、黑麥啤酒等香氣滿溢口腔，滋味回味無窮。搭配牛奶、吉利丁做成的棉花糖，外頭裹上靜岡抹茶粉，入口立刻化開來，留下淡淡抹茶氣味徘徊唇舌間。

JE Kitchen目前提供午晚餐，平日中午1,380元起，假日中午1,680元起，晚餐則是1,780元道2,280元，最低8道起。

「透抽˙綠草莓˙豬背油」是北歐料理中常見的菜式。記者魏妤庭／攝影
「透抽˙綠草莓˙豬背油」是北歐料理中常見的菜式。記者魏妤庭／攝影
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「牛舌˙芭樂˙杏仁」搭配牛舌的芭樂用柴魚、醬油、柳橙汁、柚子醋等調成醬汁，醃漬一...
「牛舌˙芭樂˙杏仁」搭配牛舌的芭樂用柴魚、醬油、柳橙汁、柚子醋等調成醬汁，醃漬一晚再點綴炙燒過的紫蘇葉。記者魏妤庭／攝影
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「綠蘆筍˙魚子醬˙草莓醋」顏色繽紛。記者魏妤庭／攝影
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「魚˙海草˙乳化奶油」用的是西餐常見的印章魚，魚肉表面有烘烤過的豆渣粉香煎，搭配...
「魚˙海草˙乳化奶油」用的是西餐常見的印章魚，魚肉表面有烘烤過的豆渣粉香煎，搭配澎湖海草汁、透抽頭足部位烤香加入奶油、檸檬汁、杏仁片調煮而成醬汁。記者魏妤庭／攝影
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