旅歐舞者李貞葳化身網紅 邀你「不要臉」 反思自拍

2019-03-06 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



走進李貞葳精心建構的《不要臉》舞蹈劇場中，觀眾宛如踏入網紅的現實世界，在這個空間自由走動、觀察，既可近距離觀看表演者，也可保持疏離旁觀一切。

國家兩廳院「2019TIFA台灣國際藝術節」，7日將於實驗劇場上演旅歐台灣舞蹈家李貞葳最新作品《不要臉》，透過舞蹈探討社群媒體崛起後的「自拍文化」。

在《不要臉》中，李貞葳化身為一名亟欲獲取觀眾目光的網紅，邀請觀眾「走進」螢幕與鏡頭裡。觀眾席不設座椅，打破劇場「第四面牆」，邀請觀眾在劇場中自由移動，觀眾與表演者之間沒有界限，觀眾就像直接進入直播秀的虛擬空間之中。

舞作最初的構想來自對「自拍文化」的探索。社群媒體崛起後，人人都可以經營自媒體，有人熱中經營內容，也有人以自拍獲得更多關注。科技發達使自拍產生了許多前所未見的現象，透過濾鏡與修片，許多過渡美化與真人差距甚大的照片在網路流竄，彷彿人們並不認同自己本來的面貌，不要自己本來的臉，李貞葳認為這樣的現象也許出自於人們內心的孤寂與匱乏，舞作也想要反映這樣的現象。

李貞葳認為，「臉」是陌生人辨識彼此的方式，具有強大的符號與象徵，也是最具體的名片。舞作取名「不要臉」，李貞葳最初確實是想反映自己對「自拍文化」的質疑，李貞葳說：「關於自拍這件事，我的確是帶著批判的角度」。但李貞葳同時也想探索「自拍」的行為動機，人們可能是為了尋求認同，或抒解內心孤寂與疏離感，透過他人「按讚」獲取滿足與慰藉。

美國普普藝術大師安迪・沃荷曾說，「在未來，每個人都有15分鐘成名的機會，每個人都能在15分鐘內出名」，現在這句話已然成真，社群平台使每個人都可以透過鏡頭、直播揭露自我，藉以成名。