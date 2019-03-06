旅歐舞者李貞葳化身網紅 邀你「不要臉」 反思自拍
走進李貞葳精心建構的《不要臉》舞蹈劇場中，觀眾宛如踏入網紅的現實世界，在這個空間自由走動、觀察，既可近距離觀看表演者，也可保持疏離旁觀一切。
國家兩廳院「2019TIFA台灣國際藝術節」，7日將於實驗劇場上演旅歐台灣舞蹈家李貞葳最新作品《不要臉》，透過舞蹈探討社群媒體崛起後的「自拍文化」。
在《不要臉》中，李貞葳化身為一名亟欲獲取觀眾目光的網紅，邀請觀眾「走進」螢幕與鏡頭裡。觀眾席不設座椅，打破劇場「第四面牆」，邀請觀眾在劇場中自由移動，觀眾與表演者之間沒有界限，觀眾就像直接進入直播秀的虛擬空間之中。
舞作最初的構想來自對「自拍文化」的探索。社群媒體崛起後，人人都可以經營自媒體，有人熱中經營內容，也有人以自拍獲得更多關注。科技發達使自拍產生了許多前所未見的現象，透過濾鏡與修片，許多過渡美化與真人差距甚大的照片在網路流竄，彷彿人們並不認同自己本來的面貌，不要自己本來的臉，李貞葳認為這樣的現象也許出自於人們內心的孤寂與匱乏，舞作也想要反映這樣的現象。
李貞葳認為，「臉」是陌生人辨識彼此的方式，具有強大的符號與象徵，也是最具體的名片。舞作取名「不要臉」，李貞葳最初確實是想反映自己對「自拍文化」的質疑，李貞葳說：「關於自拍這件事，我的確是帶著批判的角度」。但李貞葳同時也想探索「自拍」的行為動機，人們可能是為了尋求認同，或抒解內心孤寂與疏離感，透過他人「按讚」獲取滿足與慰藉。
美國普普藝術大師安迪・沃荷曾說，「在未來，每個人都有15分鐘成名的機會，每個人都能在15分鐘內出名」，現在這句話已然成真，社群平台使每個人都可以透過鏡頭、直播揭露自我，藉以成名。
然而鏡頭所呈現的一切便是真實嗎？特寫鏡頭放大了人們想呈現的角度與部位，一線之隔的鏡頭外，是否有更多不願揭露的自我？所謂的自我揭露又有多少的誠實？能反映多少整體的真相？李貞葳企圖透過現場即時拍攝投影的運用，反映自拍文化真假之間的曖昧。
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