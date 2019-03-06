PONY大神「粉紅梨花妝」！關鍵2步驟、3單品讓你輕鬆上手

2019-03-06 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



PONY大神每次出手，總是讓一票美妝控目不轉睛！PONY EFFECT帶來最新的韓系「粉紅梨花妝」，清爽無瑕的底妝搭配血色紅唇，展現春季專屬的浪漫，除了PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅推出超限量的粉紅梨花限定版，PONY EFFECT台北忠孝旗艦店更直接100%重現道地韓國賞花行程，打造賞花列車、繽紛野餐賞花、浪漫梨花雨、粉嫩梨花樹等各式仙氣打卡拍照景點，惹得少女心大噴發，包括許允樂、陳艾熙、丫頭詹子晴、張香香、席惟倫、簡婕、簡庭倪等眾多女神網紅都搶在開幕首日踩點朝聖。

想要讓賞花一整日行程都能維持完美妝容，秘密武器就是由PONY親自研發的PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅，乾爽質地能與肌膚貼合形成防水保護膜，清爽持妝，相當適合台灣的悶熱氣候，強勢穩坐PONY EFFECT明星商品寶座，即日起限量推出的粉紅梨花限定版擁有粉嫩外盒，讓隨身的彩妝品也能與花朵比美。

韓妞粉紅梨花妝共有兩個關鍵秘訣，首先就是純淨無瑕的微霧光感底妝，為了幫助底妝更服貼，可用質地清爽並具有高防曬係數SPF 50＋／PA＋＋＋＋的水透光妝前防護乳打底，接著以PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅上妝，PONY指出：「完成精緻漂亮的底妝最重要的就是份量的拿捏，多不一定就是好，而是要分配適當的量，均勻放在臉上，再開始用粉撲按壓，千萬不要拿著粉撲一直沾、一直拍。」

眼妝與頰彩的部分都可用PONY EFFECT韓妞4色訂製眼彩「＃神秘紅」完成，右上的珊瑚粉色可做大面積打底、右下的紅棕色放在眼尾、最後用左下的亮棕色做眼窩打亮，左上的淺米色可用來提亮臥蠶，珊瑚粉色也可直接當作腮紅。

第二個關鍵就是血色紅梨花唇，PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉推出3款新色，其中「＃BERRY GOOD」擁有果凍般自然透亮的紅唇效果，輕抹在上下唇中央，再用指腹輕拍唇部外緣打造漸層暈染。