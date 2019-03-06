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PONY大神「粉紅梨花妝」！關鍵2步驟、3單品讓你輕鬆上手

2019-03-06 21:09聯合報 記者陳立儀╱即時報導

PONY大神每次出手，總是讓一票美妝控目不轉睛！PONY EFFECT帶來最新的韓系「粉紅梨花妝」，清爽無瑕的底妝搭配血色紅唇，展現春季專屬的浪漫，除了PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅推出超限量的粉紅梨花限定版，PONY EFFECT台北忠孝旗艦店更直接100%重現道地韓國賞花行程，打造賞花列車、繽紛野餐賞花、浪漫梨花雨、粉嫩梨花樹等各式仙氣打卡拍照景點，惹得少女心大噴發，包括許允樂、陳艾熙、丫頭詹子晴、張香香、席惟倫、簡婕、簡庭倪等眾多女神網紅都搶在開幕首日踩點朝聖。

想要讓賞花一整日行程都能維持完美妝容，秘密武器就是由PONY親自研發的PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅，乾爽質地能與肌膚貼合形成防水保護膜，清爽持妝，相當適合台灣的悶熱氣候，強勢穩坐PONY EFFECT明星商品寶座，即日起限量推出的粉紅梨花限定版擁有粉嫩外盒，讓隨身的彩妝品也能與花朵比美。

韓妞粉紅梨花妝共有兩個關鍵秘訣，首先就是純淨無瑕的微霧光感底妝，為了幫助底妝更服貼，可用質地清爽並具有高防曬係數SPF 50＋／PA＋＋＋＋的水透光妝前防護乳打底，接著以PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅上妝，PONY指出：「完成精緻漂亮的底妝最重要的就是份量的拿捏，多不一定就是好，而是要分配適當的量，均勻放在臉上，再開始用粉撲按壓，千萬不要拿著粉撲一直沾、一直拍。」

眼妝與頰彩的部分都可用PONY EFFECT韓妞4色訂製眼彩「＃神秘紅」完成，右上的珊瑚粉色可做大面積打底、右下的紅棕色放在眼尾、最後用左下的亮棕色做眼窩打亮，左上的淺米色可用來提亮臥蠶，珊瑚粉色也可直接當作腮紅。

第二個關鍵就是血色紅梨花唇，PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉推出3款新色，其中「＃BERRY GOOD」擁有果凍般自然透亮的紅唇效果，輕抹在上下唇中央，再用指腹輕拍唇部外緣打造漸層暈染。

PONY EFFECT台北東區旗艦店的韓國追梨花列車即日起至3月底開放，3月17日前使用折扣碼可享PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅粉紅梨花限定版＋超閃耀水凝唇釉（不挑色）＋限量粉撲7.7折優惠價1,950元。

PONY EFFECT台北東區旗艦店打造追梨花列車，人氣部落客張香香在梨花樹下拍...
PONY EFFECT台北東區旗艦店打造追梨花列車，人氣部落客張香香在梨花樹下拍下粉嫩美照。圖／PONY EFFECT提供
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韓國美妝教主PONY示範2019春季浪漫韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFF...
韓國美妝教主PONY示範2019春季浪漫韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT粉紅梨花妝使用單品：PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉＃...
PONY EFFECT粉紅梨花妝使用單品：PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉＃BERRY GOOD，售價690元。圖／PONY EFFECT提供
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韓系「粉紅梨花妝」兩大關鍵：乾淨零瑕疵底妝、血色紅梨花唇。圖／PONY EFFE...
韓系「粉紅梨花妝」兩大關鍵：乾淨零瑕疵底妝、血色紅梨花唇。圖／PONY EFFECT提供
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許允樂化身韓國梨花妹，示範最走心韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFFECT提...
許允樂化身韓國梨花妹，示範最走心韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFFECT提供
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韓國美妝教主PONY示範2019春季浪漫韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFF...
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韓系「粉紅梨花妝」兩大關鍵：乾淨零瑕疵底妝、血色紅梨花唇。圖／PONY EFFE...
韓系「粉紅梨花妝」兩大關鍵：乾淨零瑕疵底妝、血色紅梨花唇。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT粉紅梨花妝使用單品：PONY EFFECT韓妞4色訂製眼影...
PONY EFFECT粉紅梨花妝使用單品：PONY EFFECT韓妞4色訂製眼影盤＃神秘紅，售價1,200元。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉＃BERRY GOOD可打造有如自然血色的梨...
PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉＃BERRY GOOD可打造有如自然血色的梨花紅唇。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅粉紅梨花限定版，售價1,650元，限量。圖...
PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅粉紅梨花限定版，售價1,650元，限量。圖／PONY EFFECT提供
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韓國美妝教主PONY示範2019春季浪漫韓系「粉紅梨花妝」。圖／PONY EFF...
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女星席惟倫到PONY EFFECT台北東區旗艦店踩點拍照。圖／PONY EFFE...
女星席惟倫到PONY EFFECT台北東區旗艦店踩點拍照。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT台北東區旗艦店打造追梨花列車，甜美女神陳艾熙體驗韓國梨花雨...
PONY EFFECT台北東區旗艦店打造追梨花列車，甜美女神陳艾熙體驗韓國梨花雨落下美景。圖／PONY EFFECT提供
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時尚Model姊妹簡婕、簡庭倪參與PONY EFFECT粉紅梨花季。圖／PONY...
時尚Model姊妹簡婕、簡庭倪參與PONY EFFECT粉紅梨花季。圖／PONY EFFECT提供
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