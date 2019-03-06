復甦的花朵！名師操刀evian彩繪瓶 再抽W住宿券

2019-03-06 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為響應國際婦女節，曾經多次與知名設計師合作的evian礦泉水，攜手法國藝術家Inès Longevial跨名推出限量紀念瓶，在瓶身上，可以看見充滿力量的油彩筆觸，以及代表萬物復甦的花朵圖案。至5月15日前，evian也針對紀念瓶推出抽獎活動，有機會獲得台北W Hotel 三天兩夜住宿券。

現居巴黎的藝術家Inès Longevial，過去曾在柏林、洛杉磯等地舉辦過展覽，畫作展現出溫柔又強烈的印象；其創作專注於「女性氣質」和「自然」等兩大主題，以獨特視角為傳統繪畫灌溉新的能量。Inès Longevial表示，油彩筆觸象徵著evian礦泉水流經法國阿爾卑斯山脈岩層的漫長旅程，而瓶身上的花朵則代表自然中群花盛放、萬物復甦，這就是喜悅的泉源。