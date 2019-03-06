韓女星Jennie仙氣爆棚 許瑋甯爆乳黑衣應戰

2019-03-06 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒秋冬大秀昨日落幕，本季出席名人橫跨各個世代，有當紅的人氣品牌大使，也有在八、九○年代與香奈兒密切合作的傳奇超模與眾女星們，大家都不想錯過卡爾拉格斐謝幕之作，盛裝現身這場溫馨不濫情又別具意義的時尚盛會。

台灣兩位香奈兒品牌大使桂綸鎂與許瑋甯也都到場，都以黑色系穿出俐落帥氣感。桂綸鎂選擇金色亮片漸層刺繡洋裝配黑色緞面飾邊反折袖口長版大衣，黑色露指手套也頗有老佛爺經典look的風格。許瑋甯的黑色皮穿鍊珠飾肩帶連身褲裝，像是要騎重機的率性女子，混搭金色高跟鞋遊走正式與休閒之間，緊身線條也更顯性感。

而素有「人間香奈兒」美名的韓國女星Jennie Kim，則是穿著白色斜紋軟呢皮穿鍊飾邊洋裝一身雪白亮麗登場，在雪地木屋的場景陪襯下「仙氣」再度爆棚。日本品牌大使小松菜奈的桃紅幻光金屬塗鴉皮外套搭配同款皮褲內搭聖甲蟲圖騰羊毛衣造型，超有八○年代流行風格，也展現難得一見的叛逆氣質，而大陸超模劉雯則以黑色銀絲混織斜紋軟呢外套與同款裙子大秀優雅。