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打卡前就開門、隱身辦公區！精品特賣會就為上班族打造

2019-03-06 20:10聯合報 記者孫曼╱即時報導

Outlet太遠沒時間去？跟家人去Outlet不能盡情逛自己想買的東西？特賣會的品牌和價格都不吸引人？時尚精品集團藍鐘（Bluebell）今日宣佈引進全新的快閃會員制折扣平台OnTheList，或許會讓妳對特賣會改觀。這個由Delphine與Diego於2016年在香港創辦的會員制折扣平台，針對上班族規劃，隱身辦公大樓中，配合上班時間早上8點起開始營業至晚上8點止，精選知名精品品牌，展開每檔為期一周內的快閃特賣活動，以深受女性上班族的Jimmy Choo鞋履配件從3月7日起至9日止先打頭陣，接著將由深受台灣消費者喜愛的UGG於3月25日接棒。

OnTheList創辦人Diego Dultzin Lacoste與Delphine Dultzin表示，他們在香港創立3年來舉辦過的特賣會不僅限於時尚精品，甚至包括珠寶品牌Damiani、Tom Dixon設計師家具、Le Crueset琺瑯鑄鐵鍋、化妝品等，其中最為成功的是havanias巴西夾腳拖。曾經在精品業工作的Delphine與Diego說，品牌的形象是最重要的，因此每檔特賣均採單一品牌形式、並只維持一周，在降低過季庫存的同時也能保護品牌形象。

目前在香港已有18萬名會員的OnTheList平台，除了可透過會員制掌控來客的數量與品牌形象，還可針對顧客喜好預先提供完整特賣資訊。只要在網上登錄便能得到個人的專屬條碼，在入口刷條碼即可入場血拼，而這個條碼在台灣、香港、新加坡的OnTheList特賣會場的能通用，也就是說，台灣會員出國旅遊時亦能在香港中環佔地200坪的OnTheList中心享受折扣精品。已與逾300多個品牌合作過的OnTheList，目前已舉辦了250場快閃特賣，預計在進軍台灣的首半年內將率先推出9場單一品牌特賣會，合作品牌也不限於代理商藍鐘。

OnTheList所舉辦的Jimmy Choo特賣會入口，需加入會員掃描專屬條碼...
OnTheList所舉辦的Jimmy Choo特賣會入口，需加入會員掃描專屬條碼始得入場。圖／藍鐘提供
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OnTheList所舉辦的Jimmy Choo特賣會現場。圖／藍鐘提供
OnTheList所舉辦的Jimmy Choo特賣會現場。圖／藍鐘提供
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OnTheList創辦人_Delphine Dultzin（左）、Diego D...
OnTheList創辦人_Delphine Dultzin（左）、Diego Dultzin Lacoste（右）。圖／藍鐘提供
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OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的BLARE後跟繫帶高跟鞋，原價2...
OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的BLARE後跟繫帶高跟鞋，原價26,800元，折扣價8,040元。圖／藍鐘提供
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OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的TESLER毛球高跟踝靴原價46...
OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的TESLER毛球高跟踝靴原價46,800元，折扣價14,040元。圖／藍鐘提供
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OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的ANNIE羽毛亮片高跟鞋，原價6...
OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的ANNIE羽毛亮片高跟鞋，原價60,800元，折扣價18,240元。圖／藍鐘提供
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OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的ARROW藍色流蘇揹袋，原價40...
OnTheList特賣會上JIMMY CHOO的ARROW藍色流蘇揹袋，原價40,800元，折扣價12,240元。圖／藍鐘提供
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