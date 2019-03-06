TUMI帶旅人探索非洲 春夏新袋包添大膽印花

2019-03-06 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年TUMI公布了由傳奇音樂人Lenny Kravitz和愛女Zoë Kravitz共同演出春夏形象廣告，也透露出品牌將從商務袋包的領域轉型。全新的春夏系列便以遠征為靈感，取用非洲剛果充滿特色風情印花，為男、女系列袋包，增添全新感受。

這一季，TUMI在男、女包都備有強烈視覺效果，來自非洲剛果地區的印花，包括顯眼橘色棕梠葉、深淺草綠植物圖騰，以及藍色組成的花草圖案。而男性的商品，本季最大重點就是將過去經典的Alpha商務系列，全新改版推出Alpha 3包款，除了具有上述特色的設計之外，還打造了結合公事包、托特包優點的Alpha 3 Tote可擴充袋包。另外，春夏的Arrive系列則以超跑為設計靈感，帶有奢華元素同時具備了流線型外觀，包含拉鍊頭都有細膩的處理。而這個系列的登機箱，還可向內連結隨身電源，為使用帶來更多便利性。