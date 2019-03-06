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TUMI帶旅人探索非洲 春夏新袋包添大膽印花

2019-03-06 19:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年TUMI公布了由傳奇音樂人Lenny Kravitz和愛女Zoë Kravitz共同演出春夏形象廣告，也透露出品牌將從商務袋包的領域轉型。全新的春夏系列便以遠征為靈感，取用非洲剛果充滿特色風情印花，為男、女系列袋包，增添全新感受。

這一季，TUMI在男、女包都備有強烈視覺效果，來自非洲剛果地區的印花，包括顯眼橘色棕梠葉、深淺草綠植物圖騰，以及藍色組成的花草圖案。而男性的商品，本季最大重點就是將過去經典的Alpha商務系列，全新改版推出Alpha 3包款，除了具有上述特色的設計之外，還打造了結合公事包、托特包優點的Alpha 3 Tote可擴充袋包。另外，春夏的Arrive系列則以超跑為設計靈感，帶有奢華元素同時具備了流線型外觀，包含拉鍊頭都有細膩的處理。而這個系列的登機箱，還可向內連結隨身電源，為使用帶來更多便利性。

品牌不只著重男性市場，也聽到女性消費者的心聲，本季的Geogica系列，就以荔枝壓紋皮革製成，還帶有民俗風格的鏤空裝飾，米色的外觀容易搭配服裝，不論日、夜造型都適合。而最讓人意外的是品牌最受歡迎的Voyageur系列包款，除了有大膽的配色及印花，還在這季針對亞洲女性，創造了迷你的Sofia跟Witney後背包，背上身相當的俏皮。

TAHO系列藍印花色Forest後背包，16,800元。圖／TUMI提供
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GEORGICA系列Satya旅行袋，24,600元。圖／TUMI提供
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Alpha 3系列剛果印花旅行袋，18,800元。圖／TUMI提供
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這一季，TUMI在男、女包都備有強烈視覺效果，來自非洲剛果地區的印花。圖／TUM...
這一季，TUMI在男、女包都備有強烈視覺效果，來自非洲剛果地區的印花。圖／TUMI提供
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V3系列非洲印花20吋旅行箱，21,700元。圖／TUMI提供
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TUMI推出全新春夏系列袋包，也聽到女性消費者的心，打造了迷你款的後背包。圖／T...
TUMI推出全新春夏系列袋包，也聽到女性消費者的心，打造了迷你款的後背包。圖／TUMI提供
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Alpha 3系列可擴充托特包，19,100元。圖／TUMI提供
Alpha 3系列可擴充托特包，19,100元。圖／TUMI提供
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VOYAGEUR系列夕陽紅Witney後背包，13,500元。圖／TUMI提供
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