曾經是留級生 生活家米力堅持活出幸福味

2019-03-06 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 袁世珮 ╱即時報導



擁有眾多插畫迷與器物追隨者的米力，曾經是留級生。

「我是被留級過的喔，小學二年級念了兩次，因為功課太差了。」米力笑談自己的美感養成，竟是從「挫敗」開始。那時，無奈的媽媽送米力去學鋼琴、跳芭蕾，希望強化她的專注力，結果十八般武藝中，米力只有畫畫堅持下來了。

國小三年級時，米力參加繪畫比賽，畫面布局只有手跟側臉，是媽媽在縫衣服，這麼跳脫一般小三學生思維的表現，勇奪第一名，作品被貼在學校川堂。米力說：「這就是莫大的榮譽，雖然是很微小的事情，但就是因為那些微小，帶給我成就感。」

後來，米力讀復興美工，被哥哥笑「日後就是畫招牌」，沒想到她畢業後，又因家境無法升學，17歲的女生躲在廁所裡哭，抹掉眼淚，不屈不撓地向一個工作叩關4次成功。

當年進公司的第一個工作，是參與創作12星座書籤，米力說：「從那時候開始，如果別人畫一個，我就畫兩個，別人畫兩個，我就畫四個，我就是一直想多畫，不要被人說不行。」

筆下總是浪漫可愛，米力卻在那麼早的時候，開始磨練生活該有的理性，「後來人家說我是『時間控』，我對進度的掌握、給出的東西，通常都會超出，因為我沒有基礎，必須比別人多一點點努力。」