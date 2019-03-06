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侯佩岑為何美麗10年不變？「凍齡美肌5大秘訣」一定要學會

2019-03-06 18:32聯合報 記者陳立儀╱即時報導

笑容甜美又帶有知性的侯佩岑，即使當了人妻和媽媽，美麗風采絲毫不減，她常在FB粉絲團、IG分享工作與生活美照，纖瘦身段和凍齡美肌讓網友大呼「永遠的氣質美女」。侯佩岑今天為代言的寵愛之名金盞花柔敏修護系列站台，一襲純白禮服小露香肩與美腿，化身希臘女神，更分享了個人保養的5大秘訣，除了挑對保養品呵護肌膚，忌口和心理建設也不能少。

●仔細卸妝

當媽媽之後生活變得更緊湊，侯佩岑說雖然自己的保養步驟很多，但動作很快，其中她最重視的就是卸妝，而且臉部、眼周、唇部都會使用不同的卸妝品。

●敷面膜前先打底 保養品用量要足夠

注重肌膚保養的侯佩岑，從化妝水、精華液、乳液、乳霜到敷面膜，每個步驟都沒少，在敷面膜之前，她還會先塗抹大量的精華液做打底。

侯佩岑認為好膚質不一定要完全無瑕，但至少要展現透亮光采，因此她格外重視保濕，加上她愛笑、容易出現表情紋，在保養時也會特別在有紋路的部位厚塗一層，可見保養品的用量足夠很重要。

●選擇適合的保養品

在搭飛機、空氣品質不佳或情緒波動時，侯佩岑的肌膚出現敏感、脫妝等困擾，像是小孩生病時她的膚況就會不好，當媽媽以後她更重視保養品的成分，會留意是否天然、有機、無添加等，專為敏弱肌設計的寵愛之名金盞花柔敏修護系列讓她有「找到幸福的感覺」，也提醒大眾一定要選擇適合自己膚質的保養品，並且隨時針對膚況做調整。

因應搭飛機的乾燥環境，侯佩岑會加強保濕，例如天天敷面膜或在上妝前敷面膜。

●忌吃奶蛋、炸物 但可偶爾放縱一下

生完小孩後，侯佩岑嘗試忌吃奶蛋，發現忌口之後比較不會長大痘痘，但是說到炸物她實在無法抗拒，尤其愛吃鹽酥雞、洋芋片，還笑說最近一次夫妻吵架就是為了「買鹽酥雞卻買錯攤」。在油炸、辛辣食物方面她會盡量忌口，但不會完全壓抑自己的食慾，偶爾還是要放縱一下，才能持之以恆。

●找到一件自己很喜歡的事

步入家庭、有了自己的小孩，侯佩岑更加體會到媽媽的偉大，她認為女人一定要找到一件自己很喜歡的事，透過這件事來取悅自己，盡量保持快樂的心，像她從小就愛漂亮，即使不出門或是只是倒垃圾、買菜，她都會化妝，讓自己開心。

侯佩岑還透露了夫妻相處之道，就是隨時說「愛你喔」，她說夫妻吵架很正常，許多時候都是為了小事，溝通非常重要，她和老公遇到事情時都會直接講出來，最後再用「愛你喔」收場，就連兩個兒子都學會了這招。

侯佩公開凍齡秘訣，大方分享女神保養之道，擁有完美膚質就得從選對保養品開始。圖／寵...
侯佩公開凍齡秘訣，大方分享女神保養之道，擁有完美膚質就得從選對保養品開始。圖／寵愛之名提供
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侯佩岑一襲純白禮服小露香肩與美腿，化身希臘女神為寵愛之名金盞花柔敏修護系列站台。...
侯佩岑一襲純白禮服小露香肩與美腿，化身希臘女神為寵愛之名金盞花柔敏修護系列站台。圖／寵愛之名提供
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