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木村光希Kōki來台航班曝光 將為寶格麗添話題

2019-03-06 18:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將在本月14日至16日舉辦Wild Pop頂級珠寶展，為此特別邀來木村拓哉愛女Kōki站台。話題人物的她，首度來台的行程十分保密，不過今日終於曝光將於13日中午抵達松山機場， 粉絲將有機會捕捉到其身影。

從一出道就迅速攻佔了日本各大媒體版面的Kōki，由於雙親為木村拓哉與工藤靜香，讓她具有高關注度，更是在2018年成為寶格麗最年輕的代言人。今年，為了在台舉辦Wild Pop頂級珠寶展，品牌便力邀Kōki來台出席，認為她與這系列珠寶的靈感來源的普普藝術風潮，同樣具有活力與充滿創意形象。而Kōki也在今日確定將在3月13日搭乘JL97班機到松山機場，雖然是走禮遇通道離開，不過依機場的動線規劃，想追星的粉絲仍有機會看到木村光希。她將從13日抵台後，隔日參與寶格麗活動，隨後再接受時尚雜誌的約訪，最快於16日離台。

寶格麗先在羅馬曝光全新的Wild Pop系列頂級珠寶，之後也在北京辦過類似活動，由於台灣是重要市場，因此再移師台北舉辦。這系列珠寶是向普普藝術大師Andy Warhol致敬，於是不少新品的概念都是來自他的創作，包括了貓、蝴蝶或是高跟鞋，都以具象或抽象的手法，融入於高級珠寶的設計中。八〇年代的音樂也是Wild Pop頂級珠寶系列的一大重點元素，出現在音樂錄音帶當中的合成器與麥克風都會是視覺焦點的一部分。此次，品牌將在台呈現多達兩百件以上獨一無二的頂級珠寶與腕表作品，讓消費者也能感受品牌截然不同的魅力。

寶格麗Wild Pop POP 80s系列 頂級橄欖石、綠玉髓與鑽石戒指。圖／B...
寶格麗Wild Pop POP 80s系列 頂級橄欖石、綠玉髓與鑽石戒指。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Wild Pop系列ANDY WARHOL Pop Flowers頂級彩寶...
寶格麗Wild Pop系列ANDY WARHOL Pop Flowers頂級彩寶項鍊。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Wild Pop MUSIC系列Stay in Tune頂級縞瑪瑙、珍珠母...
寶格麗Wild Pop MUSIC系列Stay in Tune頂級縞瑪瑙、珍珠母貝與鑽石項鍊。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針。圖／BVLGAR...
寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針。圖／BVLGARI提供
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寶格麗品牌大使木村光希Kōki來台航班曝光，將於3月13日中午抵達松山機場。圖／...
寶格麗品牌大使木村光希Kōki來台航班曝光，將於3月13日中午抵達松山機場。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Wild Pop系列頂級紅黃棕玉髓與鑽石耳環。圖／BVLGARI提供
寶格麗Wild Pop系列頂級紅黃棕玉髓與鑽石耳環。圖／BVLGARI提供
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