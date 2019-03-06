木村光希Kōki來台航班曝光 將為寶格麗添話題

2019-03-06 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將在本月14日至16日舉辦Wild Pop頂級珠寶展，為此特別邀來木村拓哉愛女Kōki站台。話題人物的她，首度來台的行程十分保密，不過今日終於曝光將於13日中午抵達松山機場， 粉絲將有機會捕捉到其身影。

從一出道就迅速攻佔了日本各大媒體版面的Kōki，由於雙親為木村拓哉與工藤靜香，讓她具有高關注度，更是在2018年成為寶格麗最年輕的代言人。今年，為了在台舉辦Wild Pop頂級珠寶展，品牌便力邀Kōki來台出席，認為她與這系列珠寶的靈感來源的普普藝術風潮，同樣具有活力與充滿創意形象。而Kōki也在今日確定將在3月13日搭乘JL97班機到松山機場，雖然是走禮遇通道離開，不過依機場的動線規劃，想追星的粉絲仍有機會看到木村光希。她將從13日抵台後，隔日參與寶格麗活動，隨後再接受時尚雜誌的約訪，最快於16日離台。