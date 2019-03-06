LV大秀克羅伊摩蕾茲勇穿印花褲 艾瑪史東優雅現身

2019-03-06 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在羅浮宮發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2019秋冬女裝，從星際迷航太空船、法國宮廷貴族的無限迴圈之中脫離，降落人間，來到八○年代、工業風揉合的新鮮輪廓，充滿生命力與活力，洋溢巴黎生活群象的千姿百態。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以2019秋冬女裝闡述對於他時尚的遠見，意即認可他人的潛力，並從中找出追隨的道路。服裝的活潑、鮮明，也解讀了人們在充滿熱忱的青年時期，都會探索一切事物，轉換為確立風格的動力。這場在羅浮宮發表的大秀，以龐畢度中心作為靈感之一，在各種文化之鍾匯聚交流、學習吸收，進而轉換為新風貌，而龐畢度中心作為當代建築典範，除了是一座讓人驚豔的建築，也是巴黎歷史性街區的迷人對話，在巴黎大堂（Les Halles）、英尼賽特廣場（Place des Innocents）的街廓之間，演繹多種巴黎生活的面貌，之中新、舊文化的碰撞與轉換，是藝術總監喜愛的變動本質。

龐畢度中心運用於時尚的絕佳事蹟，是它充滿流動感的標誌符碼，綠色代表水，藍色代表空氣，黃色代表電力，紅色代表人類，這些色彩也融入了2019秋冬女裝，成為極具個性的表徵。相較前季，更為硬挺銳利的荷葉飾邊、肩膀輪廓剛毅的短版西裝外套或皮衣、金色拉鍊裝飾的褲裝、方形金屬釦飾腰帶等等，都讓秋冬女裝躍動在八○年代的鮮活個性中，有著浪漫女飛仔的帥氣與任性，隨時都可以從新出發，對生命充滿熱情，不輕易妥協的自信也透過服裝剪裁表現；而綁帶厚底樂福鞋向實穿靠攏，幽默可愛的配件則是皮革小圓帽，不知道靈感是來自清朝瓜皮帽？抑或是聖職人員所戴的小圓帽（Zucchetto）？除了為整體秋冬女裝帶來天外飛來一筆的巧妙點綴，也顯現Nicolas Ghesquière總喜歡潛藏一些小巧思的創意。

《看秀名人／克羅伊摩蕾茲藍色眼妝搶鏡 艾瑪史東優雅現身》

藝術總監Nicolas Ghesquière的明星好友們包括艾瑪史東（Emma Stone）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、珍妮佛康娜莉（Jennifer Connelly）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、鍾楚曦等都是大秀發表的班底，傑登史密斯（Jaden Smith）、中田英壽（Hidetoshi Nakata）則帥氣出席作為稱職的綠葉，擅穿LV的裴斗娜手拿春夏新款Dauphine手袋，駕輕就熟的出席秋冬女裝秀。

自備氣場的卡莉克勞斯（Karlie Kloss）穿帥氣短裙，集團準少奶奶暨超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）和克羅伊摩蕾茲（Chloë Moretz）不約而同以春夏系列的褲裝登場，又帥又美，且選了有駕馭難度的印花，克羅伊摩蕾茲總是極具勇氣的挑戰各種穿搭，這次搭配藍色眼妝超搶鏡；而這場大秀在直播時，泰國「國民女神」、演出電影「把哥哥退貨可以嗎」的Yaya（Urassaya Sperbund），意外成為直播留言的高人氣女星，和Nicolas Ghesquière合影時，也顯現銳不可擋的明星氣勢。