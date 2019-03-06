親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

LV大秀克羅伊摩蕾茲勇穿印花褲 艾瑪史東優雅現身

2019-03-06 17:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

在羅浮宮發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2019秋冬女裝，從星際迷航太空船、法國宮廷貴族的無限迴圈之中脫離，降落人間，來到八○年代、工業風揉合的新鮮輪廓，充滿生命力與活力，洋溢巴黎生活群象的千姿百態。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以2019秋冬女裝闡述對於他時尚的遠見，意即認可他人的潛力，並從中找出追隨的道路。服裝的活潑、鮮明，也解讀了人們在充滿熱忱的青年時期，都會探索一切事物，轉換為確立風格的動力。這場在羅浮宮發表的大秀，以龐畢度中心作為靈感之一，在各種文化之鍾匯聚交流、學習吸收，進而轉換為新風貌，而龐畢度中心作為當代建築典範，除了是一座讓人驚豔的建築，也是巴黎歷史性街區的迷人對話，在巴黎大堂（Les Halles）、英尼賽特廣場（Place des Innocents）的街廓之間，演繹多種巴黎生活的面貌，之中新、舊文化的碰撞與轉換，是藝術總監喜愛的變動本質。

龐畢度中心運用於時尚的絕佳事蹟，是它充滿流動感的標誌符碼，綠色代表水，藍色代表空氣，黃色代表電力，紅色代表人類，這些色彩也融入了2019秋冬女裝，成為極具個性的表徵。相較前季，更為硬挺銳利的荷葉飾邊、肩膀輪廓剛毅的短版西裝外套或皮衣、金色拉鍊裝飾的褲裝、方形金屬釦飾腰帶等等，都讓秋冬女裝躍動在八○年代的鮮活個性中，有著浪漫女飛仔的帥氣與任性，隨時都可以從新出發，對生命充滿熱情，不輕易妥協的自信也透過服裝剪裁表現；而綁帶厚底樂福鞋向實穿靠攏，幽默可愛的配件則是皮革小圓帽，不知道靈感是來自清朝瓜皮帽？抑或是聖職人員所戴的小圓帽（Zucchetto）？除了為整體秋冬女裝帶來天外飛來一筆的巧妙點綴，也顯現Nicolas Ghesquière總喜歡潛藏一些小巧思的創意。

《看秀名人／克羅伊摩蕾茲藍色眼妝搶鏡 艾瑪史東優雅現身》

藝術總監Nicolas Ghesquière的明星好友們包括艾瑪史東（Emma Stone）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、珍妮佛康娜莉（Jennifer Connelly）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、鍾楚曦等都是大秀發表的班底，傑登史密斯（Jaden Smith）、中田英壽（Hidetoshi Nakata）則帥氣出席作為稱職的綠葉，擅穿LV的裴斗娜手拿春夏新款Dauphine手袋，駕輕就熟的出席秋冬女裝秀。

自備氣場的卡莉克勞斯（Karlie Kloss）穿帥氣短裙，集團準少奶奶暨超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）和克羅伊摩蕾茲（Chloë Moretz）不約而同以春夏系列的褲裝登場，又帥又美，且選了有駕馭難度的印花，克羅伊摩蕾茲總是極具勇氣的挑戰各種穿搭，這次搭配藍色眼妝超搶鏡；而這場大秀在直播時，泰國「國民女神」、演出電影「把哥哥退貨可以嗎」的Yaya（Urassaya Sperbund），意外成為直播留言的高人氣女星，和Nicolas Ghesquière合影時，也顯現銳不可擋的明星氣勢。

Natalia Vodianova穿春夏印花褲展現她纖瘦的雙腿。圖／LV提供
Natalia Vodianova穿春夏印花褲展現她纖瘦的雙腿。圖／LV提供
分享
近期氣場超強的卡莉克勞斯出席LV秋冬大秀。圖／LV提供
近期氣場超強的卡莉克勞斯出席LV秋冬大秀。圖／LV提供
分享
裴斗娜拎著Dauphine手袋駕輕就熟出席2019秋冬女裝發表。圖／LV提供
裴斗娜拎著Dauphine手袋駕輕就熟出席2019秋冬女裝發表。圖／LV提供
分享
立體硬挺的荷葉邊、金屬方釦、綁帶樂福鞋，以及皮革小圓帽，構築了LV 2019秋冬...
立體硬挺的荷葉邊、金屬方釦、綁帶樂福鞋，以及皮革小圓帽，構築了LV 2019秋冬女裝的新鮮感。圖／LV提供
分享
大秀直播時粉絲瘋狂留言力挺的泰國國民女神Yaya，與女裝藝術總監Nicolas ...
大秀直播時粉絲瘋狂留言力挺的泰國國民女神Yaya，與女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／LV提供
分享
艾瑪羅伯茲選穿超難駕馭的衝突印花搭配。圖／LV提供
艾瑪羅伯茲選穿超難駕馭的衝突印花搭配。圖／LV提供
分享
中田英壽帥氣現身LV秋冬女裝發表。圖／LV提供
中田英壽帥氣現身LV秋冬女裝發表。圖／LV提供
分享
2019秋冬女裝闡述了對於時尚的遠見，卻又復古迷人。圖／LV提供
2019秋冬女裝闡述了對於時尚的遠見，卻又復古迷人。圖／LV提供
分享
本季女裝印花狂野鮮豔，強調腰線設計。圖／LV提供
本季女裝印花狂野鮮豔，強調腰線設計。圖／LV提供
分享
艾瑪史東、珍妮佛康納利、艾莉西亞薇坎德等品牌好友出席LV 2019秋冬大秀。
艾瑪史東、珍妮佛康納利、艾莉西亞薇坎德等品牌好友出席LV 2019秋冬大秀。
分享
克羅伊摩蕾茲的穿搭永遠都有新鮮感，這次的藍色眼妝很搶鏡。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲的穿搭永遠都有新鮮感，這次的藍色眼妝很搶鏡。圖／LV提供
分享
艾瑪史東以優雅裙裝出席LV秋冬秀，搭配優雅彩妝相當迷人。圖／LV提供
艾瑪史東以優雅裙裝出席LV秋冬秀，搭配優雅彩妝相當迷人。圖／LV提供
分享
以眼鏡盒為靈感的手拿包展現拼接工藝。圖／LV提供
以眼鏡盒為靈感的手拿包展現拼接工藝。圖／LV提供
分享
2019秋冬女裝洋溢著濃郁的八○年代樣貌與工業風。圖／LV提供
2019秋冬女裝洋溢著濃郁的八○年代樣貌與工業風。圖／LV提供
分享
拉鍊飾帶的褲裝是本季超級帥氣的風格表現。圖／LV提供
拉鍊飾帶的褲裝是本季超級帥氣的風格表現。圖／LV提供
分享
八○年代的復古樣貌與短版西裝，讓2019秋冬女裝個性鮮明。圖／LV提供
八○年代的復古樣貌與短版西裝，讓2019秋冬女裝個性鮮明。圖／LV提供
分享
白、黃、黑棋盤大格紋是本季主要元素之一。圖／LV提供
白、黃、黑棋盤大格紋是本季主要元素之一。圖／LV提供
分享
鍾楚曦以未來感為設計概念的2019春夏褲裝出席。圖／LV提供
鍾楚曦以未來感為設計概念的2019春夏褲裝出席。圖／LV提供
分享

巴黎建築時尚
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

澎湖海上花火節將登場 無人機加煙火秀15分鐘看個夠

2019-03-06 18:02

木村光希Kōki來台航班曝光 將為寶格麗添話題

2019-03-06 18:02

3月8日女生限定！cama café抹茶飲品第二杯38折

2019-03-06 17:47

肯爺搶先上腳！愛迪達「神鞋」YEEZY新作周六開搶

2019-03-06 17:36

被雞腿、雞軟骨蓋滿的高CP丼飯 加1元飲料無限喝

2019-03-06 17:34

機上吃五星飯店大餐！ANA台北飛東京商務艙限定提供

2019-03-06 17:30

精靈系艾兒美胸捧場MIUMIU 迷彩配花朵好叛逆

2019-03-06 17:17

吃了會上癮的新加坡爆紅美食 鹹蛋黃魚皮快閃復興SOGO

2019-03-06 17:10

影／大提琴家張正傑左手腕骨折後 3月首度台中演出

2019-03-06 16:51

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

楊俊瀚為宇舶獻腕表處女秀 坦言「跟比賽一樣緊張」

2019-03-06 16:41

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

台灣蘭展隱藏版亮點 世界第一大蕨類「鹿角蕨」現蹤

2019-03-06 16:18

潮流迷顧好荷包！倉石一樹聯名TNF黑標首波新品襲台

2019-03-06 16:15

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

包裝美滋味更美 新光三越、SOGO力挺台灣好味道

2019-03-06 16:02

巴黎藝術家浪漫印花上身！H&M聯名童裝3月7日開賣

2019-03-06 14:54

休假好去處 體驗酷炫、扮文青都行

2019-03-06 14:14

京都最難訂的餐廳 美饌之旅帶你吃

2019-03-06 14:08

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23

先搬一座山谷過來香港！愛彼表巴塞爾藝術展月底登場

2019-03-06 12:54

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38

快閃熱銷款！ Lady M「海鹽焦糖千層蛋糕」回歸

2019-03-06 11:49

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

戴上驚喜新表情 日內瓦高級鐘表展趨勢剖析

2019-03-05 23:57

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

向經典戰機致敬 百年靈寇帝斯戰鷹綠得很帥

2019-03-05 21:41

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

宜蘭綠舞飯店滿週年 優惠齊發

2019-03-05 19:19

Berluti形象變得好慵懶 讓人感受提前換季

2019-03-05 18:07

迪士尼水壺塗料出包 安全標準過時

2019-03-05 17:51

小心使用! 麥當勞可樂杯傳多起破裂傷人事件

2019-03-05 17:08

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

台北終於等到 好拍好買的迪士尼櫻花季快閃店人氣必買出列

2019-03-05 16:42

潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代

2019-03-05 16:40

“38”有理 愛美無罪 udn買東西教您如何寵愛自己

2019-03-05 16:21
看更多

熱門文章

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

國旅補助挨批 林佳龍：觀光易眾聲喧嘩 錢會用在刀口

2019-03-06 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top