肯爺搶先上腳！愛迪達「神鞋」YEEZY新作周六開搶

2019-03-06 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



復古「老爹鞋」熱潮燒不停，至今仍是街頭潮人腳下穿搭不可或缺的單品！adidas與嘻哈潮流天王肯爺（Kayne West）合作的「神鞋」YEEZY又推新作，本周六(9日)即將開賣全新配色的adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST 700 Inertia，儘管要價依然破萬元，不少潮流粉絲仍引頸期盼準備開搶！

adidas + KANYE WEST YEEZY 系列這次推出全新配色的Inertia，自去年肯爺在社群平台上大力放送曝光後，就引起潮流圈高度關注。延續老爹鞋的流線型輪廓，中性色調的大底搭配灰色內襯科技布料，細膩呈現反光細節和標誌性三條線，豐富的對比層次，並以今年話題新色珊瑚橘為特色細節點綴，打造春夏季節潮流。

根據品牌表示，adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST 700 Inertia將於3月9日全球同步上市，詳細販售訊息將於開賣前一天，公布在官方粉絲團與Instagram。

此外， 台灣嘻哈天團頑童MJ116自創潮牌MJFRESH與FILA 聯名系列，先前開賣被瞬間秒殺，日前再推第二波「闇黑版鋸齒鞋」，造型復刻自1998 年所發行的DISRUPTOR II鞋款，剛好搭上時下火紅的老爹鞋風潮。