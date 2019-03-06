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機上吃五星飯店大餐！ANA台北飛東京商務艙限定提供

2019-03-06 17:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想要在飛機上吃到五星級飯店料理，ANA全日空與台北晶華酒店旗下的晶華軒、Robins Grill & Teppanyaki合作，分別在1月、4月、7月、10月的台北飛往東京班機商務艙提供，讓旅客在空中也可以品嘗美味料理。

台北晶華酒店旗下的晶華軒、Robins Grill & Teppanyaki於去年的《台北米其林指南》中獲得推薦，受到不少饕客青睞。此次ANA與台北晶華酒店合作商務艙2019全新菜單，主要是以這兩間餐廳的招牌菜色重新解構，選用台灣在地新鮮食材設計，分別在1月、4月、7月、10月的台北飛往東京班機上推出。

其中，1月推出的是Robins Grill & Teppanyaki牛排館的經典炭烤紐約客牛排，鮮美紅鰷、招牌爐烤春雞等料理。4月則是以晶華冠軍牛肉麵為概念的清燉牛肉麵，佐上奶油野蕈套餐。

7月份則是用Robins Grill & Teppanyaki的鐵板燒料理為概念，鐵板牛小排為主食，而清爽甜美的干貝及新鮮紅鰷搭佐在旁。10月菜單則是晶華軒川菜為主題套餐，包含口水雞、椒汁雲耳、腐乳筊白筍、麻醬豆於、百頁豆腐、鮮花椒黃瓜等，主菜則是廣式的菜馬蹄蒸肉餅，再搭配台灣風味高纖五榖飯。

七月份「Robins 鐵板燒」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
七月份「Robins 鐵板燒」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
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十月份「晶華軒．經典川粵料理」」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
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四月份「晶華冠軍牛肉麵坊」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
四月份「晶華冠軍牛肉麵坊」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
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一月份「Robins 牛排館」機上套餐。圖／台北晶華酒店提供
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