機上吃五星飯店大餐！ANA台北飛東京商務艙限定提供

2019-03-06 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要在飛機上吃到五星級飯店料理，ANA全日空與台北晶華酒店旗下的晶華軒、Robins Grill & Teppanyaki合作，分別在1月、4月、7月、10月的台北飛往東京班機商務艙提供，讓旅客在空中也可以品嘗美味料理。

台北晶華酒店旗下的晶華軒、Robins Grill & Teppanyaki於去年的《台北米其林指南》中獲得推薦，受到不少饕客青睞。此次ANA與台北晶華酒店合作商務艙2019全新菜單，主要是以這兩間餐廳的招牌菜色重新解構，選用台灣在地新鮮食材設計，分別在1月、4月、7月、10月的台北飛往東京班機上推出。

其中，1月推出的是Robins Grill & Teppanyaki牛排館的經典炭烤紐約客牛排，鮮美紅鰷、招牌爐烤春雞等料理。4月則是以晶華冠軍牛肉麵為概念的清燉牛肉麵，佐上奶油野蕈套餐。