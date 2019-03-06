精靈系艾兒美胸捧場MIUMIU 迷彩配花朵好叛逆
巴黎時裝周最後一天下午登場的MIU MIU在巴黎耶納宮走秀，多柱式大廳充斥著AMO將藝術家Sharna Osborne以錯雜排列的巨型照片、短視頻剪輯、老舊電視和LED螢幕組成的視覺拼貼，點出女性視角的多元繁複及非線性思維，而這也是設計師Miuccia Prada一直以來創作的主軸。反映在本季的服裝上，最明顯的便是巧妙混合了硬挺的軍裝風格與50年代玫瑰花苞印花等對比元素的設計，同時呈現個性與優雅。品牌好友包括艾兒芬妮（Elle Fanning）、韓團Red Velvet主唱Irene也都現身捧場。
在秀後受訪時，設計師Miuccia Prada表示迷彩（保護色）同時是反叛的象徵也是與大自然的聯繫，而具有保護意謂的斗篷單品則有連結過去與未來的概念。整體服裝輪廓強調軍事風格，與優雅女性化的荷葉花邊領和亮片、精緻透明的薄紗、花朵刺繡形成鮮明的對比。在大量出現迷彩、斗篷、軍裝等單品的同時，以抓皺蓬蓬短裙凸顯女孩氣息，是經典MIU MIU女孩的叛逆風格。除了迷彩與花朵圖案，復古感的寬版頸圈項鍊、亮片裝飾領片、造型墨鏡都是展現古靈精怪女孩子氣的重要單品，配件方面則以復古手提為主，迷彩軍靴、寶石裝飾跟鞋都是品牌相當受歡迎的不敗經典。
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