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精靈系艾兒美胸捧場MIUMIU 迷彩配花朵好叛逆

2019-03-06 17:17聯合報 記者孫曼╱即時報導

巴黎時裝周最後一天下午登場的MIU MIU在巴黎耶納宮走秀，多柱式大廳充斥著AMO將藝術家Sharna Osborne以錯雜排列的巨型照片、短視頻剪輯、老舊電視和LED螢幕組成的視覺拼貼，點出女性視角的多元繁複及非線性思維，而這也是設計師Miuccia Prada一直以來創作的主軸。反映在本季的服裝上，最明顯的便是巧妙混合了硬挺的軍裝風格與50年代玫瑰花苞印花等對比元素的設計，同時呈現個性與優雅。品牌好友包括艾兒芬妮（Elle Fanning）、韓團Red Velvet主唱Irene也都現身捧場。

在秀後受訪時，設計師Miuccia Prada表示迷彩（保護色）同時是反叛的象徵也是與大自然的聯繫，而具有保護意謂的斗篷單品則有連結過去與未來的概念。整體服裝輪廓強調軍事風格，與優雅女性化的荷葉花邊領和亮片、精緻透明的薄紗、花朵刺繡形成鮮明的對比。在大量出現迷彩、斗篷、軍裝等單品的同時，以抓皺蓬蓬短裙凸顯女孩氣息，是經典MIU MIU女孩的叛逆風格。除了迷彩與花朵圖案，復古感的寬版頸圈項鍊、亮片裝飾領片、造型墨鏡都是展現古靈精怪女孩子氣的重要單品，配件方面則以復古手提為主，迷彩軍靴、寶石裝飾跟鞋都是品牌相當受歡迎的不敗經典。

AMO將藝術家Sharna Osborne充滿活力的三維空間視覺拼貼充斥秀場。圖...
AMO將藝術家Sharna Osborne充滿活力的三維空間視覺拼貼充斥秀場。圖／MIU MIU提供
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時尚名媛Poppy Delevingne出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖...
時尚名媛Poppy Delevingne出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
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精緻透明的薄紗搭配花朵刺繡是本季重要元素，而造型墨鏡也不能少。圖／MIU MIU...
精緻透明的薄紗搭配花朵刺繡是本季重要元素，而造型墨鏡也不能少。圖／MIU MIU提供
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本季女性包款復古經典的中小型手提包為主搭配上各種多元材質。圖／MIU MIU提供
本季女性包款復古經典的中小型手提包為主搭配上各種多元材質。圖／MIU MIU提供
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各種不同材質的迷彩都出現在本季的MIU MIU。圖／MIU MIU提供
各種不同材質的迷彩都出現在本季的MIU MIU。圖／MIU MIU提供
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各式各樣的沒採搭配女孩子氣的俏皮單品，呈現出本季MIU MIU女孩的新風貌。圖／...
各式各樣的沒採搭配女孩子氣的俏皮單品，呈現出本季MIU MIU女孩的新風貌。圖／MIU MIU提供
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中國名模杜鵑出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
中國名模杜鵑出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
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MIU MIU本季結合軍裝與花朵等對比元素，整體服裝輪廓強調軍事風格配合上荷葉花...
MIU MIU本季結合軍裝與花朵等對比元素，整體服裝輪廓強調軍事風格配合上荷葉花邊領和亮片。圖／MIU MIU提供
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AMO將藝術家Sharna Osborne充滿活力的三維空間視覺拼貼充斥秀場。圖...
AMO將藝術家Sharna Osborne充滿活力的三維空間視覺拼貼充斥秀場。圖／MIU MIU提供
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設計師Miuccia Prada表示迷彩（保護色）同時是反叛的象徵也是與大自然的...
設計師Miuccia Prada表示迷彩（保護色）同時是反叛的象徵也是與大自然的聯繫，是本季重點。圖／MIU MIU提供
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美國演員艾兒芬妮出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
美國演員艾兒芬妮出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
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韓國女團Red Velvet團長Irene Bae（裴柱現）出席MIU MIU2...
韓國女團Red Velvet團長Irene Bae（裴柱現）出席MIU MIU2019秋冬服裝秀。圖／MIU MIU提供
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女性化的精緻透明的薄紗搭配花朵刺繡也是MIU MIU本季重要元素。圖／MIU M...
女性化的精緻透明的薄紗搭配花朵刺繡也是MIU MIU本季重要元素。圖／MIU MIU提供
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巴黎藝術家
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