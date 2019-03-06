精靈系艾兒美胸捧場MIUMIU 迷彩配花朵好叛逆

2019-03-06 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



巴黎時裝周最後一天下午登場的MIU MIU在巴黎耶納宮走秀，多柱式大廳充斥著AMO將藝術家Sharna Osborne以錯雜排列的巨型照片、短視頻剪輯、老舊電視和LED螢幕組成的視覺拼貼，點出女性視角的多元繁複及非線性思維，而這也是設計師Miuccia Prada一直以來創作的主軸。反映在本季的服裝上，最明顯的便是巧妙混合了硬挺的軍裝風格與50年代玫瑰花苞印花等對比元素的設計，同時呈現個性與優雅。品牌好友包括艾兒芬妮（Elle Fanning）、韓團Red Velvet主唱Irene也都現身捧場。