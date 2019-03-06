影／大提琴家張正傑左手腕骨折後 3月首度台中演出

2019-03-06 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



大提琴家張正傑去年暑假在奧地利騎單車，不慎左手腕骨折，目前手腕還有鋼釘固定。3月23日是他受傷後首度到台中演出親子音樂會，這次以「牛肉麵PK.義大利麵」當主題，精選東、西方10多首曲目，讓小朋友透過美食認識古典音樂。

張正傑今天和男高音劉成華到台中宣傳，擅長料理的他還現場煮義大利麵，分享道地的煮法，麵條一定要灑成一圈均勻下鍋，加點鹽巴，義大利人麵條不愛太軟，要有些硬度，只要一甩能黏在牆上即可，肉醬調配比例牛肉、豬肉7：3，番茄一大顆熬煮六小時，最後再灑上起司粉。

張正傑說，美食和音樂密不可分，義大利知名作曲家羅西尼，37歲以前寫樂譜、37歲之後寫食譜，現在還有以他為名的牛排。這次的親子音樂會曲目代表義大利麵的有帕卡尼尼隨想曲、飲酒歌；牛肉麵樂曲有台灣民謠丟丟銅、杯底不可飼金魚，讓美食把東、西方音樂互相結合。

張正傑的親子音樂會一直很有噱頭，這次中山堂是一邊演出、一邊料理，弘光科技大學餐飲科也會協助，他會一邊拉琴、一邊教做菜、一邊解說樂曲，最後讓親子票選「牛肉麵PK.義大利麵」誰勝出能獲得小禮物。

張正傑說，手指骨折後沒有放棄練習，一度擔心自己不再能拉琴了，但一個月後他就演出身障音樂會，更多了感同身受，這半年多來巡演未間斷，練勤、復健、推廣古典音樂同步進行，身為「點子王」的他還練習用鼻子拉琴。