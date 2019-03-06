「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



近來超商不斷玩創意，除了與零食、飲料業者合作推出各種獨創新口味搶客，就連今年母親節蛋糕也很有看頭。7－ELEVEN今年首度推出「跨界聯名」及「視覺衝擊」的話題蛋糕，包括有著童年回憶的「飛燕煉乳」、韓國觀光客最愛買的「3點一刻」、蟬連兩年網友最愛手搖飲料品牌「迷客夏」，全都跨界聯名推出市場首發的母親節蛋糕，讓甜點控吃個過癮。

7－ELEVEN獨家預購的飛燕煉乳半熟凹蛋糕，在超人氣的半熟凹但高中加入濃稠乳香的飛燕煉乳，每一口都吃得到懷念的好滋味，5.5吋售價250元；3點1刻紅烏龍拿鐵波士頓派將經典口味經典紅烏龍拿鐵變身為甜點，搭配蛋糕與鮮奶油，售價329元；迷客夏首度跨界華麗變身愛馬仕級甜點，法芙娜可可芋泥蛋糕選用法國進口頂級法芙娜，融入迷克夏經典的大甲芋頭鮮奶，是飲品變甜點的話題新作，售價450元。

三貝多卡娜赫拉粉紅兔兔只愛媽咪聯名款是與COLD STONE合作的獨家限量冰淇淋蛋糕，除了超可愛的卡娜赫拉立體造型，最上層以草莓冰淇淋加上派皮餅乾，第二層是香奶冰淇淋加OREO，最底層鋪上紅絲絨海綿蛋糕，3種口味一次滿足。

除了跨界聯名之外，7－ELEVEN今年母親節預購檔期也首次加入動態系甜點，包括法蘭四季泥石流蛋糕、法蘭四季星空鏡面蛋糕等，可以拍出奶蓋宣洩而下的畫面，讓社群PO文打卡更吸睛；另外還有拉提莎鮮奶油歐姆蕾捲、法米愛麗絲奇境下午茶組、獨家限量的COLD STONE酷聖石玫好心意鏡面蛋糕以及凱拉Lady媽咪日式千層手工蛋糕、御見玫瑰藏心千層蛋糕等視覺系蛋糕，擺在盤子中就能輕鬆拍出靜態美照，IG版面保證不單調。