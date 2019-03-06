楊俊瀚為宇舶獻腕表處女秀 坦言「跟比賽一樣緊張」

2019-03-06 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年1月宇舶表（HUBLOT）在日內瓦曝光全新系列腕表，台灣更搶先香港、中國等地，成為亞洲巡迴的第一站。為此，品牌也找來有「最速男」封號的短跑名將楊俊瀚與女星謝沛恩，搶先戴。而楊俊瀚更是首次參與腕表活動，直呼「跟比賽一樣緊張」。

鮮少參與精品活動的楊俊瀚表示，今年為以年底登場的世錦賽為主要訓練目標，行程很緊湊，所以能來參加很新鮮，他還提到「以前沒有過的經驗，所以在秀表的時候，跟準備比賽時差不多」。而在一旁的女星謝沛恩，也對於他穿戴百萬名表，擺出如同模特兒般的專業Pose讚譽有加，還說「比我好」。忙碌的謝沛恩也是在拍戲中的空檔，來欣賞HUBLOT的新表，而這也是她首次以短髮的造型現身，相當俏麗。謝沛恩說「頭髮剪短了，搭配衣服更省時，像是可換表帶的One Click就符合我追求效率的要求」。

HUBLOT近年把焦點都放在如何運用藍寶石水晶玻璃以及高科技陶瓷的領域，所以日內瓦表展（Geneva Day）所推出的新表款，也是以這兩個趨勢為主。其中的黃色藍寶石水晶玻璃Spirit of Big Bang計時碼表，也是首次在亞洲現身，吸引了藏家們到台北101專賣店賞表。品牌表示消費者對於實表的興趣很高，也覺得顏色十分明亮、清澈，具有宛如頂級黃鑽外觀般的特色詢問熱度高，還透露同系列的透明藍寶石水晶玻璃表款，已被預訂