楊俊瀚為宇舶獻腕表處女秀 坦言「跟比賽一樣緊張」

2019-03-06 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年1月宇舶表(HUBLOT)在日內瓦曝光全新系列腕表,台灣更搶先香港、中國等地,成為亞洲巡迴的第一站。為此,品牌也找來有「最速男」封號的短跑名將楊俊瀚與女星謝沛恩,搶先戴。而楊俊瀚更是首次參與腕表活動,直呼「跟比賽一樣緊張」。

鮮少參與精品活動的楊俊瀚表示,今年為以年底登場的世錦賽為主要訓練目標,行程很緊湊,所以能來參加很新鮮,他還提到「以前沒有過的經驗,所以在秀表的時候,跟準備比賽時差不多」。而在一旁的女星謝沛恩,也對於他穿戴百萬名表,擺出如同模特兒般的專業Pose讚譽有加,還說「比我好」。忙碌的謝沛恩也是在拍戲中的空檔,來欣賞HUBLOT的新表,而這也是她首次以短髮的造型現身,相當俏麗。謝沛恩說「頭髮剪短了,搭配衣服更省時,像是可換表帶的One Click就符合我追求效率的要求」。

HUBLOT近年把焦點都放在如何運用藍寶石水晶玻璃以及高科技陶瓷的領域,所以日內瓦表展(Geneva Day)所推出的新表款,也是以這兩個趨勢為主。其中的黃色藍寶石水晶玻璃Spirit of Big Bang計時碼表,也是首次在亞洲現身,吸引了藏家們到台北101專賣店賞表。品牌表示消費者對於實表的興趣很高,也覺得顏色十分明亮、清澈,具有宛如頂級黃鑽外觀般的特色詢問熱度高,還透露同系列的透明藍寶石水晶玻璃表款,已被預訂