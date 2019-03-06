胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



人氣時尚品牌Gucci在高雄漢神百貨的專門店盛大開幕，特別請到楊乃文、胡宇崴、炎亞綸及莫允雯擔任嘉賓，一起揭幕以創意總監Alessandro Michele風格為主軸的全新形象概念展售空間。占地151坪的兩層樓網羅Gucci全系列男女服裝、鞋履、皮件、眼鏡、珠寶腕表、時尚配飾及香氛系列，品項相當齊全。

楊乃文以一身粉紫色的深V墊肩西裝裙裝現身，連襪子都是同色系，非常有八○年代感。不過腳上的細跟高跟鞋讓她有點苦惱，「因為太久沒有穿這種鞋子了，我還練習了幾天，腳還拉傷。」她表示自己很喜歡復古風，更是「飾品控」，到現在還會戴媽媽的飾品出門。同樣也愛復古風的莫允雯，則是以Gucci logo西裝搭配格紋裙。

平常大多走運動風或是正裝look的胡宇威，難得嘗試跳脫性別界線的穿搭，以一件睡袍風格的罩衫配西裝，他透露自己在穿上之前一度很懷疑能否成功駕馭，沒想到跳脫以往的搭配反而很有趣。「Gucci設計師的作品都能夠展現強烈的個性，像前陣子才發表的秋冬秀上的那些面具、耳飾我都好喜歡。」他還透露想要入手新的休閒運動鞋，「我覺得我還年輕，還撐得起來那些鞋子。」前陣子剛從紐約時裝周回來的炎亞綸，則對品牌幾款七○年代風格設計愛不釋手，尤其是仿舊的鞋子，「穿出去沒負擔，因為不會擔心弄髒。其他像是老爹鞋、中性風外套我也很喜歡。」他也分享了自己從時裝周觀察到的時尚態度，「就是要笑少一點！」愛笑的他說都靠捏大腿來忍住笑意。

Gucci漢神百貨專門店是高雄第一家以創意總監Alessandro Michele風格打造的店鋪，女裝樓層以粉色調為主軸，男裝則是綠色。更特別與在地的燈光藝術家合作打造包包展示牆面，傳遞更有個性的Disco、衝突效果，天鵝絨扶手椅和華麗地毯則保留浪漫情懷。