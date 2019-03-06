潮流迷顧好荷包！倉石一樹聯名TNF黑標首波新品襲台

2019-03-06 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮流迷的荷包恐怕又要失血了！由日本潮流鬼才倉石一樹與The North Face Urban Exploration合作推出的「KAZUKI」系列，2019春夏新品即將登場，本季以品牌經典Mountain Light Jacket作為設計藍本，重新演繹源自1990年的經典登山外套，打造一系列全新服飾，首波系列單品將於3月11日率先同步亞洲於全台店點限定上市，第二波則將於4月8日陸續推出。

被譽為是裏原宿潮流教父藤原浩接班人的倉石一樹，主張「功能應該走在設計之前」，認為所有設計都應該要有其實用性，去年來台親揭2018 KAZUKI秋冬系列，便掀起一陣潮流機能風，今年春夏，品牌再次大勢推出由倉石一樹主理的2019 年春夏KAZUKI新品。

倉石一樹將其經典的現代簡約街頭風格延伸至今年春夏作品，以深藍、墨綠、米白作為主色襯出街頭建築感，重塑經典登山外套Mountain Light Jacket，以俐落簡潔的線條及口袋設計搭載The North Face重點Gore-Tex科技，誕生本季主打之輕量防水外套。