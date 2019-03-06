IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



喜歡逛超商買冰淇淋的甜點控，最近嘴巴很忙，日前才剛為大家介紹過小七販售的「義美消化餅草莓冰淇淋」，熱心的吃貨們馬上又來推薦小編一款7-11熱門新品：「山田村一三文治冰淇淋」，意圖讓大家立刻發胖！但因為不好找，跑了多家門市沒蹤影，惹得網友吶喊：跑斷腿才買到。 超商甜點「山田村一三文治冰淇淋」在IG洗版，許多網友表示不好買。圖／IG@hsinpink網友授權提供 分享 facebook

根據IG上網友們提供的情報顯示，這款「三文治冰淇淋」，除了透過7-11「甜點好食光」型錄預購方式，部分7-11門市有販售，可以現買嘗鮮。三文治冰淇淋外層，有著誘人的柔軟虎皮蛋糕，內餡則有兩個層次，內餡厚度讓人看圖就想吃。而被稱為隱藏版甜點，則是因為不容易發現，網友表示：「是擺在跟湯圓一起的冰櫃！」、「不誇張跑了好幾家店」。網友試吃心得則說：「芋頭的好吃」、「草莓比較甜」、「要稍微放融一點點」、「一次三層有夠犯規」，但也有網友表示吃起來還好，較適合喜歡嘗鮮的朋友。